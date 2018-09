BMW investeert fors in blockchain-technologie

Autofabrikant BMW neemt nieuwe stappen om zijn strategie rond blockchain verder vorm te geven. Vandaag kondigt het bedrijf een programma aan waarmee startups die werken rond blockchain extra snel van start kunnen. Daarvoor heeft het al twee investeringen gedaan.

BMW hoopt met zijn investeringen zijn “blockchain-strategie” te stroomlijnen. Daarvoor investeert het in Supermoney, dat een nieuwe digitale portemonnee bouwt en een platform biedt voor klanten om online en in winkels aankopen te doen met cryptovaluta. Daarnaast is er Bloom, dat gebruik maakt van de versleutelprincipes van blockchain om de identiteit van klanten te verifiëren en de kredietgeschiedenis te bevestigen zonder de data op een lokale server op te slaan.

Nieuwe strategie

Deze twee bedrijven in de blockchain voegen zich bij vier andere startups die bij een zogenaamd ‘accelerator’ programma horen dat tien weken duurt. Het programma draagt de illustere naam BMW Financial Services Collaboration Lab. Hoe de zaken daarna, als de periode van tien weken tot een einde komt, gaan, is niet bekend.

Het is ook niet zeker of BMW de technologie die ontwikkeld wordt en waar het in investeert uiteindelijk ook toepast in zijn diensten. De BMW Financial Services-tak houdt zich in elk geval bezig met diverse financiële producten. Dat in het achterhoofd houdend, samen met de twee blockchain-voorstellen, moge duidelijk zijn dat het bedrijf zijn strategie ten aanzien van financiën anders vorm probeert te geven.

Tegelijk zal het wel nog even duren voordat auto’s van BMW te maken krijgen met blockchain. De afgelopen tijd kondigde het bedrijf verschillende initiatieven aan die er wel mee te maken hebben. Zo kunnen chauffeurs die voertuigen leasen of in bruikleen hebben hun rijgedrag vastleggen en krijgen ze daarvoor in ruil tokens.