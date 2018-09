Microsoft brengt twee nieuwe zakelijke toepassingen voor de HoloLens uit

Microsoft heeft een aantal nieuwe toepassingen voor de HoloLens onthuld, die de augmentedrealityheadset nuttiger voor bedrijven moeten maken. Het gaat om toepassingen binnen de Dynamics 365 software, die Dynamics 365 Layout en Dynamics 365 Remote Assistant genaamd zijn.

Het doel van allebei de nieuwe toepassingen die Microsoft heeft onthuld, is om werknemers te helpen verbinding te maken met collega’s op andere locaties. Microsoft stelt zelf in een blog dat het hiermee komt op basis van feedback van klanten. Sinds de HoloLens twee jaar geleden uitgebracht werd, zou het bedrijf veel positieve feedback gekregen hebben.

Handige toepassingen

Met de twee nieuwe toepassingen speelt Microsoft in op een breed gedragen behoefte. Een AR-bril is handig, maar vooral als het ook echt goede toepassingen in de werksfeer heeft. Met Remote Assistant wordt het mogelijk voor mensen die bijvoorbeeld op locatie werken, om feedback te vragen van collega’s op kantoor.

De werknemer die een HoloLens bij zich draagt en niet zeker weet hoe hij of zij bijvoorbeeld iets moet repareren, kan een collega bellen en vragen mee te kijken. Vervolgens ziet de persoon aan de andere kant van de lijn precies hetzelfde als de medewerker op locatie. Op die manier kan er eenvoudig begeleiding gegeven worden bij het uitvoeren van de nodige werkzaamheden. Desgewenst kunnen er zelfs bepaalde objecten in beeld omcirkeld worden en voorzien van de nodige instructies.

Dynamics 365 Layout speelt weer op een heel andere behoefte in. Een ontwerper kan binnen deze dienst een 3D-model maken van bijvoorbeeld een winkellayout, of van een gebouw. Dat kan in CAD-software gemaakt worden en in 3D via de HoloLens bekeken. Het is mogelijk om daar ter plekke wijzigingen in aan te brengen. Mooi is dat de software de veranderingen ook automatisch doorvoert in de CAD-tekening.

Microsoft komt met deze nieuwe toepassingen omdat het met klanten heeft gekeken naar manieren die tijd, geld en energie zouden besparen door de HoloLens toe te passen. Bedrijven als Chevron, Ford en ThyssenKrupp Elevators maken er al gebruik van.