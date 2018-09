Mozilla lanceert Firefox Monitor om te controleren of je gegevens onderdeel zijn van een datalek

Vandaag heeft Mozilla de Firefox Monitor breed beschikbaar gemaakt. De gratis dienst wordt al sinds de zomer getest en informeert gebruikers of hun gegevens onderdeel uitmaken van een datalek. Het product komt voort uit een samenwerking met Troy Hunt, de maker van Have I Been Pwned en steunt voor een groot deel op de API’s van die site om te werken.

Firefox Monitor werkt vrij eenvoudig, vooral voor mensen die al eens gebruik hebben gemaakt van de site van Hunt. Gebruikers geven hun mailadres en vervolgens checkt de Firefox Monitor aan de hand van een lijst van bestaande of reeds bekende datalekken of iemands gegevens daar deel van uitmaken. Net als Have I Been Pwned, informeert Mozilla gebruikers ook proactief als hun gegevens tussen de datalekken zitten.

Proactief reageren

Het doel van de Firefox Monitor is om gebruikers ertoe in staat te stellen op tijd te reageren op datalekken. Zo krijgen ze ook de kans om proactief te zijn en te voorkomen dat hun accounts gehackt worden. Het is hoe dan ook een teken dat het tijd is om van wachtwoord te veranderen en allicht ook om tweetrapsverificatie te activeren.

Mozilla raadt uiteraard iedereen wiens account onderdeel uitmaakt van een datalek aan om direct hun wachtwoorden te veranderen en vooral ook van accounts van andere diensten waar hetzelfde wachtwoord gebruikt is. Ondanks dat de Firefox Monitor niet meer doet dan de bestaande Have I Been Pwned-dienst, is er wel een belangrijk verschil.

Dankzij de integratie met Firefox, krijgen honderden miljoenen gebruikers namelijk de beschikking over de dienst. Daarmee kunnen in elk geval heel wat meer mensen controleren hoe het er met hun gegevens voor staat. Mozilla belooft overigens om meer van dit soort security/privacy tools vrij te geven deze herfst. Firefox Monitor is de eerste daarvan.