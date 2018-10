Amerikanen voeren test uit met sms-alarmsysteem

Miljoenen Amerikanen ontvingen afgelopen woensdag iets dat leek op een sms-bericht van president Donald Trump. Het bericht werd om 14:18 verzonden als onderdeel van een test van het Integrated Public Alert and Warning System, een systeem dat door FEMA en de Federal Communications Commissions draaiende gehouden wordt.

Een vertegenwoordiger van FEMA vertelde aan CNN dat het systeem ontworpen is om mensen te laten weten als er “een gecoördineerde aanval op onze grote steden in het land” wordt uitgevoerd, of als mensen te maken hebben met “een ander soort publiek gevaar dat in het land plaatsvindt.”

NLAlert-achtig systeem

Het systeem doet denken aan NLAlert, dat hier in Nederland soortgelijke doeleinden heeft. In de Verenigde Staten werden dit soort waarschuwingssignalen eerder via radio en televisie vrijgegeven. De test van FEMA was de eerste keer dat er iets met waarschuwingen naar smartphones gedaan werd binnen de Verenigde Staten.

Ondanks dat de test voor sommigen als een verrassing kwam, was de boodschap van het bericht wel helder:

“THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed.”

Het is niet zeker hoeveel mensen daadwerkelijk een waarschuwing kregen. Op zijn site schrijft de FEMA dat iedereen die een smartphone met WEA-ondersteuning heeft, en zich in de buurt van een zendmast bevond, “het bericht ontvangen heeft”. Ondanks dat de afzender erop wees dat het een Presidential Alert was, bemoeide president Donald Trump zich niet met het verzenden van het bericht.

“Er is geen situatie mogelijk waarin een zittende president ’s ochtends wakker wordt en probeert een sms-bericht aan iedereen te sturen”, stelt de FEMA Amerikanen gerust. Mocht er een noodgeval zijn, zoals een storm of een mogelijke meteorietinslag, dan zullen Amerikaanse agentschappen contact opnemen met het Witte Huis en in samenspraak daarmee een bericht opstellen en verzenden. Mensen kunnen zich hier niet voor afmelden.

Elke drie jaar wordt er overigens in de Verenigde Staten een proef uitgevoerd met de berichten. Oorspronkelijk zou er in september een test uitgevoerd worden, maar door orkaan Florence werd deze uitgesteld, om te voorkomen dat mensen zouden denken dat om een echte noodsituatie ging.