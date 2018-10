Verkiezing-toolkit van Firefox beschermt gebruikers tegen nepnieuws

Mozilla heeft een “verkiezingsbundel” aangekondigd. Met die bundel kunnen gebruikers zichzelf beschermen tegen misinformatie en misleidende advertenties in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in novenber. Dat meldt Venturebeat.

Firefox lanceert maandag een speciale versie van zijn browser voor de verkiezingen, met twee vooraf geïnstalleerde extensies. Het gaat om de Political Ad Collector van ProPublica en de Facebook Container die Firefox in maart lanceerde. Met de Facebook Container is het moeilijker voor Facebook om de activiteit op het internet van een gebruiker te volgen, en om die informatie te gebruiken voor advertenties.

De Political Ad Collector verscheen een jaar geleden als een Chrome-extensie. Sindsdien is de extensie voor meer browsers beschikbaar. De tool verzamelt advertenties die aan Facebook-gebruikers worden aangeboden en plaatst deze in de database van ProPublica. ProPublica krijgt vervolgens informatie over de foto en de tekst, op wie de advertentie gericht was en hoe vaak deze gezien is.

Het doel is om te begrijpen hoe politieke campagnes verschillende berichten gebruiken om diverse mensen te bereiken, en hoe ze mogelijk valse of misleidende informatie verspreiden. “Voor veel mensen zijn een verwarrende wirwar van cyberjargon en verkeerde informatie samengevoegd om het idee om verkiezingsinformatie op internet te zetten een rare propositie te maken. Dit kunnen we niet laten gebeuren”, aldus Firefox.

Stemregistratie

Mozilla laat gebruikers nu ook de status van hun registratie voor het stemmen bekijken op zijn eigen homepage. Daarnaast is er een samengestelde feed te zien met nieuws over de verkiezingen. Die feed wordt mogelijk gemaakt door Pocket. Verder heeft Firefox een aflevering van zijn IRL-podcast gemaakt die draait om stemmen en de verkiezingen.