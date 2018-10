IBM Food Trust is blockchain-technologie om voedselverspilling tegen te gaan

IBM heeft vandaag nieuwe blockchain-software uitgerold. De technologiereus komt met het IBM Food Trust, een softwarepakket dat gebouwd is om voedselleveringsroutes in kaart te brengen. Het is de nieuwste toevoeging aan het blockchain-ecosysteem en een die moet helpen om voedselverspilling tegen te gaan.

Het IBM Food Trust moet de hele voedselindustrie aan elkaar verbinden: van boeren tot voedselverwerkers, verkopers, leveranciers en supermarkten. Dat allemaal in een gedeelde database die moet zorgen voor betere voedselveiligheid, versheid, duurzaamheid en minder voedselverspilling.

In ruil voor een maandelijkse bijdrage kunnen bedrijven de “herkomst, locatie en status van voedingsproducten in de toeleveringsketen” in kaart brengen. Het bedrag dat betaald moet worden om deel uit te mogen maken van het Food Trust ligt tussen de 110 en 11.000 dollar per maand. IBM stelt dat het nieuwe platform ook geschikt is om bedrijven die meer dan 1 miljard dollar aan jaarlijkse omzet halen te ondersteunen.

Een van de bedrijven die meedoet is de grote supermarktketen Carrefour. Volgens ZDNet zal Carrefour meer dan 12.000 winkels in 33 landen toevoegen aan het ecosysteem van IBM. Daarvoor betaalt het bedrijf de eenmalige toetredingskosten van 5.500 dollar. IBM helpt het bedrijf zijn systemen aanpassen en toe te voegen aan het Food Trust.

Brede adoptie

Het IBM Food Trust is overigens gebouwd op basis van het reeds bestaande IBM Blockchain Project. Dat is op zijn beurt een zakelijke versie van de ethereum-blockchain. De IBM-technologie wordt steeds breder toegepast; de bankensector neemt bijvoorbeeld de software over om te kijken of deze voor internationale overboekingen gebruikt kan worden.

Tegelijk is IBM allesbehalve het enige bedrijft dat aan boord van de blockchain-trein springt. Ook Amazon, Google en Microsoft concurreren om de gunst van andere bedrijven en hebben soortgelijke blockchain-as-a-service producten in hun portfolio.