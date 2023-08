AMD heeft de Franse start-up Mipsology overgenomen, dat zich specialiseert in AI-inferencing. Concreet hoopt AMD dat het met de inlijving een beter softwarepakket kan leveren. Echter zal het ook een grote stap moeten maken wat hardware betreft om een reëel alternatief te zijn voor GPU-gigant Nvidia.

Mipsology was al sterk verbonden aan de Amerikaanse chipmaker. Sinds de oprichting ervan in 2015 optimaliseert het AI-tools voor de hardware van AMD. De overname lijkt de aanzet te zijn om een alternatief voor het uitgebreide AI-pakket van Nvidia te creëren. Dat aspect is vrij belangrijk om het voor organisaties eenvoudiger te maken om AI te implementeren. Zo biedt Nvidia onder meer de AI Workbench om aan generatieve AI-modellen te sleutelen, die nadeloos integreert met de hardware.

Tip: VMware en Nvidia lanceren Private AI Foundation: AI-inzet met veilige data

AI-inferencing is dus de specialiteit van Mipsology. Het produceert “plug-and-play”-software om dit aspect van AI-berekeningen te accelereren. Inferencing is het onderdeel van AI-workloads waardoor modellen van voorspellende waarden kunnen zijn. Een ingenieur die een chatbot vraagt wanneer er bijvoorbeeld onderhoud aan een dam nodig is, zal daarmee afhankelijk zijn van de inferencing-capaciteiten van het model en de hardware.

AI-strategie

AMD-CEO Lisa Su heeft al eerder aangegeven dat AI een grote kans op groei betekent, met name bij datacenters. Het heeft ook al een tijdje oplossingen voor specifieke industrieën, van automotive tot gezondheidszorg en telco’s. Vorige maand bleek uit onderzoek van MosaicML dat AMD’s hardware 80 procent van de AI-vaardigheden heeft van het Nvidia-aanbod; althans, het ging hier specifiek om de M1250 van AMD versus de Nvidia A100. Het heeft nog een lange weg te gaan dus, hoewel de prijzen ook meetellen. Voor een nieuwe H100-chip van Nvidia mogen organisaties tussen de 25.000 en 30.000 dollar neertellen, terwijl er van de concurrerende MI300X van AMD nog geen concrete prijs bekend is.

Er is niets bekend over het bedrag dat AMD neergeteld heeft voor Mipsology. Ook wil een woordvoerder niet eens bekendmaken hoeveel werknemers het bedrijf heeft, aldus CRN.

Lees ook: Nederlander ontdekt AMD-kwetsbaarheid om data te lekken in alle Zen-chips