The Open in Liverpool is een van de bekendste golftoernooien ter wereld. NTT Data probeert met technologie de sport aantrekkelijker te maken en de fanbeleving tijdens The Open te verbeteren. Dat gebeurd in stapjes waarbij men elk jaar innovaties toevoegt aan het golftoernooi. Uiteindelijk is golf nog steeds een traditionele sport, dat kan je niet ineens op de schop te nemen. Techzine bracht een bezoek aan het golftoernooi en bekeek de technologie.

Tijdens The Open beschikt de organisatie onder meer over een digital twin van de golfbaan waarop alle vorderingen van de spelers in vrijwel real-time zijn te volgen. De digital twin gebruikt op dit moment voornamelijk camerabeelden als sensoren om data te genereren. Zo houden camera’s bijvoorbeeld de locatie van de golfballen bij.

De digital twin is de afgelopen jaren al enorm verbeterd, waardoor steeds meer data automatisch kan worden gegenereerd. De data kan vervolgens worden gebruikt om sneller videomontages te maken en beelden te tonen op de schermen die langs de baan staan. Ook kunnen mensen thuis sneller beschikken over actuele beelden van het toernooi. Via een app kunnen bijvoorbeeld beelden van hun favoriete speler worden aangeboden. De komende jaren zal deze omgeving ongetwijfeld nog veel beter worden.

Zoals gesteld is golf nog redelijk traditioneel dus alle analyses gebeuren nu nog van buitenaf. De golfbal en de golfclubs zijn nu nog vrij van sensoren, of dat ooit veranderd moet de toekomst uitwijzen. In deze aflevering plaatsen wij deze technologische ontwikkelingen in perspectief tot bijvoorbeeld de SailGP, Formule 1, het voetbal en de Tour de France. Dat zijn sporten waar men ook druk bezig is met technologie om het voor de fans aantrekkelijker te maken.

