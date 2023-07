In een blogpost heeft Oracle het gemunt op IBM, dat eigenaar is van Red Hat. Onlangs werd bekend dat Red Hat Enterprise Linux (RHEL) voortaan niet meer een publieke source-code ging leveren. Dit leidt tot grote problemen bij ‘downstream’-varianten die op RHEL gebaseerd zijn, waaronder Oracle Linux. “Minder concurrenten betekent meer kansen op omzet voor IBM,” aldus Oracle.

Oracle Linux is al sinds 2006 beschikbaar en is in feite een clone van RHEL, met volledige compatibiliteit voor die Linux-distro. Zelf heeft het de OS zoveel mogelijk geïntegreerd met bestaande Oracle-diensten, maar proberen de developers de compatibiliteit met andere Linux-distributies te ondersteunen. Daarbij is het vanzelfsprekend sterk afhankelijk geweest van de publieke beschikbaarheid van de RHEL-source-code. Door het afsluiten hiervan waarschuwt Oracle voor mogelijke bugs en incompatibiliteit, hoewel men dat wil blijven bestrijden.

Overigens is Oracle niet de eerste die kritiek uit op het besluit om de RHEL-source-code publiekelijk af te sluiten. Eerder was SUSE al klaar om de eigen toewijding aan de open-source gemeenschap te benadrukken in schril contrast met Red Hat en IBM.

Voor werk beloond

De schrijvers van het vernietigende brogbericht zijn Edward Screven, Chief Corporate Architect bij Oracle en Wim Coekaerts, die Head of Oracle Linux Development is. Zij geloven dat zijzelf en IBM een erg andere definitie van de GNU General Public License (GPL) erop nahouden. IBM en Red Hat stellen namelijk dat zij volgens deze open-source voorwaarden alsnog de RHEL-broncode achter een paywall kunnen zetten. Sinds 21 juni is deze dan ook niet meer beschikbaar tenzij de gebruiker RHEL aanschaft. Echter mag men dan geen ander Linux-product creëren dat zich hierop baseert.

De reden hiervoor volgens IBM? Dat de RHEL-developers anders niet voor hun werk beloond kunnen worden. Oracle legt wat dat betreft de vinger op de zere plek: “Dat lijkt raar, gezien het feit dat Red Hat als succesvolle onafhankelijke open-source bedrijf ervoor koos om de RHEL-sourcecode vrij te stellen en hun engineers vele jaren heeft kunnen betalen voordat IBM Red Hat in 2019 overnam voor 34 miljard dollar.”

Doden van de alternatieven

Red Hat zette in 2021 eveneens een punt achter CentOS, dat zich in 2014 aansloot bij dat bedrijf. Screven en Coekaerts stellen dat IBM daarmee het “effectief vermoordde als gratis alternatief voor RHEL”.

In gesprek met The Register laten verschillende experts weten dat de actie van IBM en Red Hat de definitie van open-source omzeilt. Omdat de GPL-vereisten voor het delen van broncode zich officieel beperken tot degenen die de binary ontvangen, kan RHEL effectief achter een betaalmuur blijven. Daarbij was er volgens Bradley Kuhn van de Software Freedom Conservancy sprake van een zeer twijfelachtige opstelling rondom RHEL. “IBM’s Red Hat zou deze praktijk onmiddelijk vrijwillig op moeten geven.”

Het roept in ieder geval de vraag op: wie houdt zich echt aan open-source? Oracle is zelf namelijk ook niet vies van het stopzetten van publieke ondersteuning. Zo beëindigde het in 2019 met de gratis updates die voor Oracle JDK beschikbaar waren, zelfs als iemand geen klant bij het bedrijf was.

