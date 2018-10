Alexa for Business kan nu ook vergaderruimtes boeken

Misschien ken je het probleem wel. Als je zoekt naar een vergaderruimte, blijkt de ene na de andere vol te zitten. Het is volgens Amazon een veelvoorkomend probleem bij bedrijven. En dus voegt het een nieuwe functie toe aan Alexa. Het boeken van een ruimte wordt een stuk gestroomlijnder.

Het is volgens Amazon een veelvoorkomende uitdaging: personeel moet van ruimte naar ruimte lopen, op zoek naar een vergaderplek. Om die reden krijgt Alexa for Business nu een nieuwe functie. Een van de populairste functies waar de slimme assistent over beschikt, is het beheren van vergaderapparatuur en het inplannen van meetings. Die functies worden nu dus uitgebreid.

Makkelijk boeken

De boekingsfunctie wordt aan Alexa toegevoegd. Gebruikers die hun kalender koppelen aan Alexa en daar lees/schrijfpermissies aan toevoegen, kunnen er gebruik van maken. Ze kunnen, zodra die koppeling gemaakt is, aan Alexa vragen of een kamer vrij is. Daarop controleert Alexa of dat het geval is.

Mocht een ruimte vrij zijn, dan kan aan Alexa gevraagd worden om een ruimte in te boeken. Als een ruimte echter wel al door iemand geboekt is, dan kan de gebruiker aan Alexa vragen welke collega de ruimte geboekt heeft. Afgezien daarvan voegt Amazon binnenkort een Room Booking API toe aan de functionaliteit van Alexa. Klanten kunnen dan hun stem gebruiken om interactie te hebben met reeds bestaande boekingstools. Daarbij gaat het overigens om een bètaversie.

Alexa for Business

Amazon lanceerde Alexa for Business vorig jaar tijdens de re:Invent-conferentie. De kantoorintegratie is een logische uitbreiding van stemassistent Alexa. Die domineert al de consumentenmarkt voor slimme speakers en steminterfaces. Bij lancering kon Alexa for Business al allerlei taken uitvoeren. Zo kon ze evenementen opzoeken, planningen beheren en herinneringen instellen. Alexa for Business werkt ook samen met andere tools, waaronder oplossingen van Cisco, WebEx, Zoom, Polycom en BlueJeans.