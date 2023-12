Linux krijgt een eigen versie van het onder Windows-gebruikers gevreesde “Blue screen of death” (BSOD). Deze foutweergave moet Linux-gebruikers helpen bij het oplossen van systeemcrashes.

Het ‘BSOD’ is onder Windows-gebruikers sinds de oude versies van het Microsoft-besturingssysteem een beruchte verschijning. Meestal betekende dit, door de vaak vreemde vertoonde code, dat er een schijnbaar onoplosbaar probleem zich had voorgedaan en dat daardoor een systeem crashte.

Tegenwoordig biedt de BSOD-functionaliteit voor Windows-gebruikers de mogelijkheid om als een diagnose-tool te functioneren, met meer informatie dan voorheen over het mogelijke systeemprobleem. Evenals kunnen beheerders via een meegestuurde QR-code meer informatie krijgen.

Functionaliteit Linux-BSOD

Linux heeft nu ook onlangs zogenoemde BSOD-functionaliteit aan de recente versie 255 van het Linux systemd-project toegevoegd. Deze versie beschikt nu over een experimenteel “systemd-bsod”-component dat een fullscreen weergave geeft van verschillende foutmeldingen bij Linux-systeemcrashes.

Concreet zorgt dit onderdeel ervoor dat in het open-source OS iedere gelogde foutmelding die het LOG-EMERG-niveau bereikt, op een volledig scherm zichtbaar wordt gemaakt. Gebruikers kunnen vervolgens een foto maken van dit scherm of de daarop weergegeven informatie elders opschrijven. Ook wordt een QR-code gegenereerd om oplossen nog makkelijker te maken.

De Linux systemd-functionaliteit wordt in veel bekende Linux-distro’s gebruikt voor het beheer van diensten en instellingen. Onder meer is deze functionaliteit, en dus straks ook de BSOD-functie, aanwezig in de Debian-, Fedora-, Arch-, Ubuntu-, CentOS- en de RHEL-distributies.

Naast de BSOD-functionaliteit heeft versie 255 van de systemd-component ook andere updates gekregen. Denk hierbij aan onder andere aan meer updates voor TPM-ondersteuning, disk-encryptie en de mogelijkheid om ‘hibernation’ toe te passen in combinatie met btrfs-bestandssystemen.

