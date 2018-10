Opvouwbare smartphone Samsung is ook als tablet te gebruiken

We wachten er nog altijd op: de opvouwbare smartphone van Samsung. Het apparaat wordt al een jaar of vijf genoemd en het begint er steeds meer op te lijken dat de release ervan met rasse schreden dichterbij komt. DJ Koh, de CEO van de mobiele tak van Samsung, stelt dat het apparaat niet alleen als telefoon, maar ook als tablet te gebruiken is.

Tijdens een interview met de site CNet vertelde Koh dat de opvouwbare telefoon nog altijd in de pijplijn is. Een reden waarom het toestel nog niet op de markt gebracht is, lijkt te liggen in de functionaliteit ervan. “Als de gebruikservaring nog niet op hoog genoeg niveau is, wil ik het niet uitbrengen”, aldus Koh over het product. “Als we een opvouwbare telefoon leveren, moet het echt betekenisvol zijn voor onze klanten.”

Tablet en smartphone

De opvouwbare telefoon moet als deze helemaal uitgevouwen is, te gebruiken zijn als tablet. Dan kunnen gebruikers multitasken op het nog te lanceren apparaat. Helemaal opgevouwen, is de telefoon prima te gebruiken als smartphone. Voor bijvoorbeeld het browsen of bekijken van video’s of foto’s, is het echter heel handig om de telefoon uit te klappen denkt Koh.

Als de opvouwbare telefoon er dan is, moet het geen gimmick product zijn dat na een maand of zes alweer van de markt gehaald wordt. Tegelijk denkt Koh dat, als deze in eerste instantie verkocht wordt, hij vooral geschikt is voor de niche. Maar: “ik weet zeker dat het snel breed aangenomen zal worden. Ik weet zeker dat we een opvouwbare telefoon nodig hebben.”

Lancering aanstaande

Samsung werkt al sinds 2013 aan een opvouwbare telefoon. Toen werd voor het eerst tijdens de CES in Las Vegas een flexibel OLED-scherm getoond. De afgelopen jaren was er regelmatig nieuws over een eventuele lancering, maar deze werd steeds uitgesteld. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou vooral worstelen met de gebruikservaring en het nog lastig vinden een vormfactor te vinden die ook echt altijd nuttig was.

Maar nu lijkt Samsung er klaar voor om de telefoon te lanceren. Koh bevestigde vorige maand tijdens een interview dat de telefoon dit jaar uitgebracht zal worden. Daarnaast stelde hij dat dit misschien volgende maand tijdens de Developer Conference van Samsung zal zijn. Mocht dat kloppen, maakt de smartphoneindustrie eindelijk weer eens een grote stap voorwaarts, want de innovatie in de sector is enigszins gestagneerd.

Er zijn echter kapers op de kust. Ook het Chinese Huawei zou op het punt staan een eigen opvouwbare telefoon uit te brengen. Het bedrijf haalde eerder dit jaar Apple in als nummer twee op de wereldmarkt en zoekt een manier om nog meer aandacht te trekken. De eerste opvouwbare telefoon op de markt zijn, kan daarbij helpen. Voor Samsung is het dus van belang om snel met zijn telefoon te komen.