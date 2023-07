Samsung gaat tijdens een Galaxy Unpacked-event eind juli nieuwe vouwbare Galaxy-smartphones onthullen. Het bedrijf hint naar de Galaxy Flip 5, terwijl ook de Galaxy Fold 5 verwacht wordt.

Tijdens het op 26 juli te houden evenement in Seoul worden nieuwe telefoons onthuld. Samsung spreekt bij de uitnodiging over ‘Join the Flip Side’. Veel details van de opvouwbare smartphones zijn nog niet bekend, maar uit gelekte foto’s van de Galaxy Fold 5 zou blijken dat de smartphone nu helemaal kan dichtklappen en geen ruimte tussen de twee verschillende schermonderdelen meer heeft.

Opvouwbare smartphones zijn populairder aan het worden. Google lanceerde dit jaar zijn eerste opvouwbare smartphone, de Pixel Fold. Motorola presenteerde de Motorola Razor Plus en Oppo introduceerde zijn Oppo Find N2 Flip op markten buiten China.

Marktonderzoeker IDC verwacht dat er dit jaar 21,4 miljoen opvouwbare smartphones over de toonbank gaan. Dit is 50 procent meer in vergelijking met 2022.

Andere device-introducties

Naast de opvouwbare smartphones worden tijdens Galaxy Unpacked van Samsung ook de introductie van de Galaxy Watch 6 en de Samsung Tab 9-series van tablets verwacht. Geïnteresseerden kunnen al deze producten bestellen en krijgen een premium van 50 dollar voor de aanschaf van accessoires.

Tip: Review: Samsung S23-lijn toont spierballen