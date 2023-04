Samsung gaat 3,1 miljard dollar (2,8 miljard euro) investeren in de productie van OLED-schermen voor tablets en laptops. Het bedrijf organiseerde een ceremonie om de investering aan te kondigen, die ook door de Zuid-Koreaanse premier bijgewoond werd.

Concreet gaat de investering ervoor zorgen dat de productielijnen gereed zijn voor meer geavanceerde schermen. De vraag naar OLED-panelen zal de komende jaren sterk toenemen. De technologie is al langere tijd beschikbaar geweest op high-end tv- en desktop-schermen. Nu is het ook al even te vinden in smartphone-displays.

De steun vanuit politieke hoek is niet al te verrassend, gezien het feit dat Chinese merken achter Samsung en andere Koreaanse bedrijven aan zitten. De Koreaanse regering zet 420 miljard won (een slordige 290 miljoen euro) opzij voor de ontwikkeling van OLED’s. Daarnaast verschaft het belastingvoordelen voor techbedrijven die actief zijn in deze sector, meldt het Koreaanse Pulse News.

Samsung rekent erop dat de toenemende vraag naar OLED ook weerspiegeld zal worden in de tablet- en laptop-segmenten, waar de technologie nog niet zo populair is.

