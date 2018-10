Micron zal joint venture IM Flash met Intel stopzetten in 2019

Micron Technology stelt dat het een optie neemt om het aandeel van Intel in IM Flash Technologies over te nemen. De flash memory joint venture is momenteel nog in handen van beide bedrijven, maar voor 1,5 miljard dollar zal daar verandering in komen.

IM Flash werd in 2005 opgericht en is momenteel ‘s werelds enige fabricant van 3D XPoint geheugentechnologie. Dat is een techniek die de prestaties van opslag verbetert en de kosten van servergeheugen terugbrengt. Het wordt door Intel gebruikt voor de premium Optane SSD-opslagproducten.

Joint venture

Onder de voorwaarden van de originele joint venture had Micron al 51 procent van IM Flash in handen. Het bedrijf behield zich ook het recht voor om onder bepaalde omstandigheden de rest van de aandelen over te nemen. Micron zal dat recht op 1 januari gebruiken en verwacht dat het tussen de zes en twaalf maanden duurt om de deal af te ronden.

De aankondiging volgt enkele maanden nadat Micron en Intel bekend hadden gemaakt hun joint venture werk aan de tweede generatie van 3D XPoint in de eerste helft van 2019 stop te zullen zetten. Vanaf dat moment zouden de twee bedrijven allebei de technologie afzonderlijk van elkaar ontwikkelen. Zo zou 3D XPoint toegespitst worden op hun eigen producten en zakelijke behoeften.

De opsplitsing komt voort uit het feit dat Micron en Intel andere prioriteiten hebben ten aanzien van 3D XPoint. In het geval van Intel wordt de boel gebruikt voor SSD-schijven in datacenters en Micron heeft interesse in automotive, mobile en andere specifieke gebruiksmogelijkheden.

Onder de huidige afspraken zal Micron nog minstens een jaar nadat de IM Flash-deal is afgerond 3D XPoint aan Intel blijven verkopen. Hoe Intel 3D Xpoint daarna in handen krijgt is niet helemaal zeker, al zou den er meerdere opties zijn. AnandTech stelt dat Intel overweegt een nieuw contract met Micron te sluiten, of om zijn eigen variant te produceren in China.