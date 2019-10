Micron voert concurrentie met Intel op met nieuwe harde schijf

Chipfabrikant Micron Technology heeft een nieuw harde schijf geïntroduceerd voor datacenters. Daarmee gaat het sterker concurreren met Intel, waar het ruim tien jaar een samenwerking mee had.

De nieuwe schijf van Micron Technology heet de X100, schrijft Reuters. De X100 is een SSD-schijf die direct in een server geplugd kan worden. De schijf bevat een chip die sneller is dan de eerdere solid-state drives, waardoor prestaties omhoog gaan. Dit is bijvoorbeeld interessant voor kunstmatige intelligentie, dat er enorme hoeveelheden data nodig heeft om nieuwe taken te leren.

Intel werkt ook met dergelijke chips en heeft inmiddels al een tweede generatie van de technologie op de markt. De X100 concurreert daar dus direct mee. Dit is echter wel de eerste keer dat Micron Technology deze specifieke markt betreedt.

Sneller dan Intel

Micron Technology claimt nu dat zijn schijf sneller is dan die van Intel en andere concurrentie. Dat heeft onder meer te maken met de controller in de X100. Die controller kan instructies uit de serverprocessor halen over welke data er gelezen of geschreven moet worden.

De controllers zijn door Micron Technology zelf ontwikkeld. Het bedrijf hoopt dan ook dat het zich hiermee kan onderscheiden op een markt waar het nu pas instapt.

Einde van joint venture

Zoals gezegd hebben Micron Technology en Intel jarenlang samengewerkt. Dat deden ze binnen een joint venture genaamd IM Flash, dat nu de enige fabrikant van 3D Xpoint-geheugentechnologie is. Met die technologie worden opslagprestaties verbeterd en de kosten van servergeheugen verlaagd.

Maar die joint venture komt nu tot een einde. Micron Technology liet in januari weten definitief dit portfolio van Intel over te nemen. Daar betaalde het bedrijf 1,5 miljard dollar voor. De aankoop moet deze maand afgerond worden.

De overname betekent niet alleen dat Micron Technology de IM Flash-activiteiten in handen krijgt, maar ook dat Intel zich terugtrekt uit deze markt. Micron Technology wil met de acquisitie de ontwikkelingen van de 3D Xpoint-technologie gaan versnellen en het ontwikkelproces voor de toepassingen gaan verbeteren.