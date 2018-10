Coinbase haalt 300 miljoen dollar op om wereldwijde uitbreiding te versnellen

Coinbase werkt hard aan een wereldwijde uitbreiding. De cryptovalutabeurs heeft nu 300 miljoen dollar opgehaald in een investeringsronde om dat mogelijk te maken. Het bedrijf is naar schatting nu acht miljard dollar waard.

De investeringsronde werd geleid door Tiger Global Management en omvatte investeringen van onder meer Y Combinator Continuity, Wellington Management, Andreessen Horowitz en Polychain. Het geld wordt niet alleen geïnvesteerd in de versnelde wereldwijde uitbreiding van Coinbase, maar ook in het toevoegen van ondersteuning voor nieuwe cryptovaluta.

Groot potentieel

Coinbase werd in 2012 opgericht en stelt handelaren, consumenten en inkopers ertoe in staat om te handelen met cryptovaluta. Dat kan via een reeks verschillende diensten, waaronder cryptovaluta wallets. Het is onder meer mogelijk om cryptovaluta in te kopen en te verkopen via het platform. Coinbase onderscheidt zich van de rest, door het mogelijk te maken voor andere websites en platformen om cryptovaluta als betaalmethode voor goederen en diensten te gebruiken.

CEO Asiff Hirji stelt in een statement op Medium dat zijn bedrijf gelooft dat “cryptovaluta en de technologie die ze mogelijk maken een doorbraak vertegenwoordigen in de computerwetenschappen, die zowel het internet als het wereldwijde financiële systeem ten goede zal veranderen.” De belofte van crypto is groot volgens Hirji, omdat dit volgens hem “het vermogen heeft om consumenten weer de controle te geven, een nieuwe era van innovatie mogelijk te maken en betere toegang tot economische kansen voor mensen wereldwijd te geven.”

Coinbase haalde met deze investeringsronde veel meer geld op dan met eerdere rondes. De eerste vond plaats in juli 2016, toen er zo’n 10,5 miljoen dollar opgehaald werd. In augustus 2017 volgde een nieuwe ronde, die goed bleek voor 100 miljoen dollar. In totaal hebben meer dan dertig bedrijven in Coinbase geïnvesteerd.