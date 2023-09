Databricks heeft in een recente Series I-investeringsronde een bedrag van meer dan 469 miljoen euro (500 miljoen dollar) weten op te halen. De waarde van de data lakehouse- en AI-specialist komt hiermee op het eerder gewenste bedrag van 43 miljard dollar.

Databricks wilde al enige tijd de marktwaarde van het bedrijf op 43 miljard dollar brengen en met de laatste Serie I-investeringsronde is dit nu gelukt.

Volgens experts is het bijzonder dat de data lakehouse- en AI-specialist met deze investeringsronde zijn marktwaarde wist op te vijzelen. Veel grotere start-ups zien op dit moment hun marktwaarde juist dalen omdat invetseringsgeld uitblijft.

Mogelijke voorbereiding beursgang?

Opvallend is verder dat de investeringen in deze ronde werden gedaan door investeringsmaatschappijen die hopen een beursgang in werking te stellen. Het gaat om T. Rowe Price, Morgan Stanley, Fidelity en Franklin Templeton.

Ali Ghodsi, CEO van Databricks, heeft tot nu toe altijd aangekondigd dat het bedrijf nog niet met een beursgang bezig is. Het beursklimaat zou op dit moment nog ongunstig zijn. Bovendien zou de status als privébedrijf veel voordelen geven, onder meer door makkelijker te kunnen innoveren.

Andere investeerders in de laatste ronde waren aanwezig vanuit meer strategisch oogpunt. Het gaat om de private equitymaatschappij Capital One Ventures en chip- en AI-gigant Nvidia. Ook namen investeerders als Andreessen Horowitz en Tiger Global deel.

Gebruik verkregen kapitaal

Wat Databricks precies met het nieuw verkregen kapitaal gaat doen, is niet bekend. Mogelijk wordt het gebruikt voor strategische doelen, waaronder misschien enkele overnames van andere interessante partijen.

