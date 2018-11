FIFA wederom gehackt; bereidt zich voor op schadelijke lekken

De Fédération Internationale de Football Association (FIFA) is het slachtoffer van een phishingaanval, waarbij gegevens gestolen zijn. De hack zou in maart hebben plaatsgevonden. Er zijn in elk geval privémailwisselingen gestolen, waarvan enkele mails zijn doorgegeven aan het Duitse blad Der Spiegel en het European Investigative Collaboration onderzoeksnetwerk.

The New York Times kwam met het nieuws van de hack. Het is de tweede hack gericht op de FIFA, nadat er in 2016 eentje plaatsvond die geassocieerd wordt met Rusland. Die vorige hack legde “enkele van de grootste geheimen van het voetbal bloot”, stelt het Amerikaanse dagblad.

Dubieuze praktijken

Bij de vorige hack kwamen enkele dubieuze praktijken aan het licht, die ondertussen geleid hebben tot strengere regels in het voetbal. Daarnaast zijn er zelfs een aantal mensen strafrechtelijk vervolgd voor de praktijken. De FIFA zou zich nu voorbereiden op meer lekken en meer van dit soort schadelijke gevolgen.

Onder meer een mailwisseling rond Christiano Ronaldo, de Portugese voetbalster, die een deal getekend zou hebben met een Amerikaanse vrouw die hem van aanranding beschuldigd, is bloot komen te liggen en door Der Spiegel gemeld. Mogelijk volgen er meer van dit soort publicaties.

FIFA bereidt zich voor

Momenteel neemt de FIFA maatregelen om te voorkomen dat er nog eens zo’n hack plaats kan vinden. Sinds maart zou de IT-security dan ook flink verbeterd zijn op de netwerken van het orgaan dat het voetbal wereldwijd aanstuurt. FIFA laat in een statement weten zijn netwerken constant te verbeteren en dat het daar significante budgetten voor beschikbaar stelt.

FIFA-baas Gianni Infantino laat weten zijn werk eerlijk te doen. Hij voert dus gesprekken met talloze mensen en deelt ideeën met hen. “Als dat als iets slechts weergegeven wordt, denk ik dat er niet veel meer is dat ik kan doen, dan mijn werk”, aldus Infantino. Ondertussen zijn er door journalisten enkele honderden vragen gesteld aan de FIFA over gelekte mails.