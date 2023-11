De EU heeft een spoedoverleg gehad over het reclamebeleid en de abonnementen van Meta. Dit ligt onder vuur omwille van de dataverzameling van gevoelige persoonlijke gegevens, wat verboden is volgens de GDPR.

Het verbod verlengt een eerdere beslissing van de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit. Aangezien Noorwegen geen deel is van de Europese Unie, heeft de EU de Ierse Data Protection Commission (DPC) opgelegd dit verbod om te zetten. De autoriteit krijgt hier maximaal veertien dagen de tijd voor.

Abonnementsformule Meta krijgt reactie

Meta maakte eerder deze week bekend een abonnementsformule beschikbaar te stellen voor Europa. Betaalde Meta-gebruikers zouden zo reclamevrij gebruik kunnen maken van Facebook en Instagram, terwijl de andere gebruikers met hun privacy betalen. Dit stellen we aangezien de social mediaplatformen advertenties tonen op basis van persoonlijke gegevens en interesses. In termen van de GDPR wordt dat gezien als privacyschending en bijgevolg zijn de praktijken verboden binnen de EU.

Tip! Een overzicht van de gebeurtenissen die leidde tot de introductie van abonnementen door Meta, geven we in dit artikel: Platformen van Meta zijn reclamevrij voor wie betaalt: creatief inspelen op de wet?

Het Europese Data Protection Board (EDPB) neemt nu een afkeurend standpunt in over de geïntroduceerde abonnementen en stelt dat een verbod binnen de volledige Europese economische ruimte noodzakelijk blijkt. “Al in december 2022 werd in de bindende besluiten van het EDPB verduidelijkt dat een contract geen geschikte rechtsgrondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens door Meta voor gedragsmatige reclame”, stelt Anu Talus, voorzitter van de EDPB.

De EU heeft er bijgevolg voor gekozen om gehoor te geven aan de vraag van Noorwegen om een verbod in te stellen voor heel Europa.