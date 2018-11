Lancom breidt zijn portfolio zakelijke gateways uit met een tweetal VPN-gateways, de ISG-4000 en de ISG-1000. Deze gateways moeten volgens de fabrikant vooral tot hun recht komen binnen middelgrote tot grote IP-netwerken die verschillende diensten ondersteunen.

De nu uitgebrachte gateways zijn volgens de Duitse fabrikant vooral geschikt voor het op een veilige en kostenbesparende manier tot 1,000 externe locaties te verbinden en daarover verschillende soorten verkeer te laten lopen. Deze verbindingen worden binnen de toepassingen gerealiseerd met VPN-tunnels op basis van IPSec en een standaard internetverbinding.

De gateways kunnen daarnaast worden uitgebreid om hotspots te ondersteunen en diensten als content filtering en clustering toe te passen. Verder gebruiken ze de laatste encryptietechnologie en bieden betrouwbare redundantie voor optimale disaster recovery en bedrijfscontinuïteit. Beide gateways zijn de opvolgers van de bekende Central Site VPN-Gateways 9100+ en 7100+ VPN.

Eigenschappen

Concreet ondersteunt de ISG-1000 100 VPN-tunnels. De ISG-4000 doet dit voor het dubbele aantal. De eerste gateway is schaalbaar naar 200 VPN-verbindingen en de laatste naar 1.000. In grotere omgevingen kunnen de VPN-gateways in een cluster worden samengevoegd. De gateways beschikken ieder over vier Gigabit Ethernet/SFP-combopoorten en een Gigabit Ethernet-interface. De LANCOM ISG-4000 heeft ook twee 10 GE SFP+ poorten.

Virtualisatie-toepassingen standaard

De gateways zijn ook voorzien van diverse virtualisatie-toepassingen die standaard worden meegeleverd, zoals de nieuwe virtuele Lancom vRouter. Deze software gebaseerde router voor virtualisatie-omgevingen draait op een hypervisor, in de smaken VMware ESXi of Microsoft HyperV, en levert dezelfde functionaliteit als op hardware routers. Het belangrijkste voordeel is volgens de fabrikant dat de virtuele router een betere schaalbaarheid levert.

Uitgebreide security-opties

Voor beveiliging beschikken zowel de ISG-1000 als ISG-4000 over ingebouwde firewalls met stateful inspection, intrusion detection en bescherming tegen DDoS-aanvallen. Dit wordt aangevuld met dynamisch bandbreedtebeheer, uitgebreide back-up- en high availability-functionaliteit ondersteuning voor het Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) en load balancing van maximaal vier WAN-verbindingen.

Ook hier wordt virtualisatie toegepast met de Advanced Routing & Forwarding (ARF)-functionaliteit. Hiermee richt ISG-4000 maar liefst 256 VLAN/IP-contexten in voor zeer flexibel en efficiënt gebruik van LAN-WAN-verbindingen. De ISG-1000 ondersteunt 128 ARF-contexten.

Verder beschikken de gateways voor de VPN-verbindingen nog over IPSec, geavanceerde encryptie, ingebouwde hardware-versnelling en digitale certificaten voor het verbinden van filialen en thuiskantoren.

Opvallend is dat Lancom in zijn productomschrijving vermeldt dat in de gateways standaard geen achterdeuren zijn ingebouwd, zodat bijvoorbeeld opsporingsinstanties van overheden in het geheim verkeer kunnen aftappen.

SD-WAN-ondersteuning

Net als alle recente producten van Lancom zijn de nu gepresenteerde gateways te beheren met de eigen beheertools LANconfig en LANmonitor of Lancom Management Cloud (LMC). Deze laatste cloudgebaseerde optie is vooral handig voor het opzetten en beheren van SD-WAN-omgevingen.

Beide gateways zijn per direct leverbaar, zo laat de fabrikant weten. Wel zijn ze fors aan de prijs. De ISG-1000 kost 2.999 euro exclusief btw en de ISG-4000 maar liefst 4,999 euro eexclusief btw.