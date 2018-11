Samsung gebruikt AI voor medische imaging om radiologen te helpen

Samsung heeft zijn kunstmatige intelligentie (AI) algoritmes toegepast op zijn imaging-apparaten. Daardoor kunnen artsen en radiologen accurater diagnoses stellen, aldus het bedrijf.

Tijdens de Radiological Society of North America 2018 Annual Meeting (RSNA 2018) in Chicago toonde het bedrijf diverse types van diagnostische imaging-software. Het gaat om software voor echo’s, digitale radiografie, computertomografie en MRI.

Een van de oplossingen is S-Detect for Breasts, dat borstlaesies analyseert aan de hand van echo’s en gestandaardiseerde rapporten en classificaties biedt. Volgens het bedrijf zelf verhoogt de software de accuraatheid van diagnoses van 83 naar 87 procent voor artsen met vier jaar of minder ervaring.

SimGrid

Ook is er AI-software voor digitale radiografie onthuld, genaamd SimGrid. Deze software biedt beelden van longweefsel dat op röntgenfoto’s verborgen wordt door botten. Auto Lung Nodule Detection, ook AI-software, detecteert knobbeltjes op longen accurater.

Samsung onthulde verder een mobiele beroerte-unit voor computertomografie. Daarnaast werkt het aan AI-technologie dat MRI’s informatie als de kraakbeendikte van de knie en beelden van artrose in de knie toont.

Ook wil het bedrijf zijn AI-mogelijkheden vergroten door onderzoekscentra gericht op gezondheidszorg over de gehele wereld openen. Vorige maand opende het zijn zevende centrum in Montreal. Daarnaast is het van plan om 22 miljard dollar in AI, 5G en andere opkomende technologieën te investeren. 5G is volgens het bedrijf “zuurstof” voor AI. “AI heeft veel gegevens nodig om op je te kunnen reageren”, aldus Youngky Kim, het hoofd van de netwerkafdeling van Samsung. “5G kan die data aanleveren, waar 4G dat niet kan.”

Samsung staat momenteel op de vijfde plek van de 5G- en AI-markt, na Huawei, ZTE, Ericsson en Nokia. Volgend jaar moet 5G commercieel op de markt komen.