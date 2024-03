Intel heeft grootse plannen met de AI-pc, aangejaagd door de Meteor Lake-laptopchips die het eind 2023 introduceerde. Met een uitbreiding van het AI PC Acceleration Program moeten ontwikkelaars in 2025 AI-software kunnen bieden aan meer dan 100 miljoen Intel-gebaseerde pc’s.

Inmiddels is duidelijk welke computers “AI-pc’s” genoemd mogen worden. Althans, Microsoft hanteert daarbij drie eisen: de pc moet aangedreven zijn door een chip met een NPU, CPU en GPU, terwijl er tevens een Copilot-knop en -assistent aanwezig moet zijn.

Ontwikkelaars kunnen zich toespitsen

Het betekent dat ontwikkelaars hun software moeten kunnen toespitsen op die factoren, waarbij de Neural Processing Unit doorgaans de efficiëntste AI-berekeningen kan maken. AI-acceleratie met de GPU is echter sneller, terwijl de CPU het snelst reageert op gebruiksinvoer voor AI-workloads. Hoe dit er precies uit zal zien in elk programma dat AI-functies biedt, valt nog te bezien.

Naast het bestaande AI PC Acceleration Program introduceert Intel het AI PC Developer Program. Hierbij helpt de chipmaker ontwikkelaars aan nieuwe Dev Kits, die geleverd wordt met vooraf geïnstalleerde frameworks en libraries die optimaal op Intel Core Ultra-chips zullen draaien. Het gaat hierbij om ASUS NUC 14 Pro’s, die ook voor consumenten beschikbaar zijn.

Vernieuwde developer resource-pagina’s moeten gelden als een “one-stop shop” voor AI-softwareontwikkeling.

Voorbereiding op AI-revolutie

Intel benadrukt het belang van een vroege adoptie van AI bij het ontwikkelproces. Momenteel zijn er nog relatief weinig systemen verkocht die voldoen aan de door Microsoft gestelde eisen van een AI-pc. Het betekent dat ontwikkelaars nu nog de tijd hebben om op voorhand al compatibiliteit te garanderen voor nieuwe gebruikers later dit jaar. Het is de bedoeling dat de pc-markt weer opkrabbelt na een rampzalig 2023, met AI-acceleratie als belangrijk verkoopmiddel. Het is maar de vraag of dat gaat lukken.

Daarbij dient gezegd te worden dat de adoptie van AI-hardware nog zeer beperkt is. Alleen Intel Core Ultra-laptops en een paar AMD Ryzen-chips bieden een NPU, terwijl er op desktops nog geen nieuwe chiparchitecturen zijn geïntroduceerd die AI-hardware incorporeren. Pas als dat het geval is, zal blijken of het AI PC Acceleration Program van Intel succesvol is geweest.