Arlo Ultra is een draadloze 4K-beveiligingscamera

Netgear boekt opvallend succes met zijn Arlo-beveiligingcamera’s. De nieuwste toevoeging aan de productlijn is dit weekend aangekondigd: de Arlo Ultra. Niet alleen biedt de camera 4K-resolutie, ook heeft de draadloze camera een ingebouwde spotlight, die voorheen enkel los verkrijgbaar was.

Ondanks dat steeds meer camera’s in 4K-kwaliteit beelden opnemen, moet de resolutie nog doorbreken in de wereld van de beveiligingscamera’s. De Nest Cam IQ heeft bijvoorbeeld wel een 4K-sensor, maar streamt beelden maximaal in 1080p. De Arlo Ultra brengt daar verandering in en maakt het wel mogelijk om 4K-beelden te streamen.

De Arlo Ultra

Dankzij de hogere resolutie is het mogelijk om meer details te zien. Zo kan je nu van ongewenste bezoekers zelfs het nummerbord lezen. Arlo stelt wel dat er extra abonnementskosten aan deze betere beeldkwaliteit kleven, als je er tenminste voor kiest om beelden in de cloud op te slaan. Het blijft mogelijk om een microSD-kaart te plaatsen voor lokale opslag.

Afgezien van de betere resolutie, lijkt de Arlo Ultra behoorlijk op de Arlo 2 Pro van vorig jaar. Het is nog altijd een draadloos systeem met oplaadbare batterij, die vermoedelijk zo’n zes maanden mee kan. Ook is er een ingebouwde microfoon met noise cancelling, waarmee het mogelijk is om met mensen voor je deur te praten. De spot maakt het mogelijk om ook ’s nachts beelden in kleur op te nemen. Verder is er een HDR-opnamemogelijkheid en is de beeldhoek nu 180 graden.

De Arlo Ultra moet in de loop van het eerste kwartaal van 2019 verkrijgbaar zijn. De draadloze beveiligingscamera heeft een adviesprijs van vierhonderd dollar. Voor dat geld krijg je ook meteen een jaar lang de Arlo Smart Premier service, die normaliter 120 dollar kost, evenals een Arlo SmartHub zodat de camera ook echt verbinding kan maken met je wifi-netwerk.