D-Link introduceert Vigilance-beveiligingscamera’s met 4K-resolutie

D-Link heeft een reeks nieuwe beveiligingscamera’s aangekondigd in zijn zakelijke Vigilance-serie. Het gaat om zes modellen, waarvan drie in dome-formaat en drie in bulletformaat.

Beide formaten zijn beschikbaar in drie verschillende resoluties: 2, 4 en 8 megapixels. De domecamera’s zijn respectievelijk de DCS-4612EK, DCS-4614EK en DCS-4618EK. De bulletcamera’s heten DCS-4712E, DCS-4714E en DCS-4718E. De modellen met een 8-megapixelsensor ondersteunen videoresoluties tot 4K Ultra HD.

Alle zes van deze nieuwe camera’s zijn geschikt voor buitengebruik en zijn IP66-stof- en waterdicht. Ook zijn ze volgens de IK10-norm bestand tegen vandalisme en kunnen ze ook ’s nachts scherpe beelden tonen tot een afstand van 30 meter. De opnames worden met H.265 gecomprimeerd om meteen doorgestuurd te kunnen worden naar de netwerkvideorecorder. Ze kunnen worden beheerd met de gratis online D-ViewCam-videobeheersoftware.

NVR met 16 poorten

Om de datastreams van de verschillende beveiligingscamera’s te kunnen opslaan, komt D-Link met de JustConnect DNR-4020-16P-netwerkvideorecorder. Dit is een alles-in-éénoplossing die overweg kan met de opnames van maximaal 16 camera’s tegelijkertijd. Het apparaat beschikt over zestien 100Mbit/s-poorten om te verbinden met de beveiligingscamera’s. Deze poorten bieden ook maximaal 120 watt aan PoE-stroom zodat de camera’s geen eigen stopcontact nodig hebben. Een enkele gigabitethernetpoort verbindt de NVR met de rest van het netwerk.

De DNR-4020 kan overweg met H.265-videocompressie, waarmee meer video op dezelfde ruimte kan worden opgeslagen dan met H.264. Voor opslag heeft het apparaat twee satapoorten om harde schijven op aan te sluiten, goed voor een maximale opslagcapaciteit van 16TB. Ook zijn er enkele usb-poorten beschikbaar om externe harde schijven mee te verbinden voor back-ups. Het geheel kan worden beheerd met de JustConnect+-app. Gebruikers kunnen daarmee de recorder op afstand beheren, live videostreams bekijken en opnames maken.

Beschikbaarheid

De DCS-4618EK en DCS-4718E zijn per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 155 euro. De modellen met lagere resoluties volgen later, daarvan is de prijs nog niet bekend. De DNR-4020-16P is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 427 euro.

