Mastercard en Microsoft werken samen aan digitale universele ID-technologie

Mastercard en Microsoft gaan een samenwerking aan om een universele, digitale ID-technologie te maken. Alhoewel er niet veel officieel bekend is gemaakt over de plannen, is wel duidelijk dat de twee bedrijven alles willen stroomlijnen – van winkelen tot fundamentele diensten als de gezondheidszorg.

Gisteren kondigden Mastercard en Microsoft het project aan. Details werden er nauwelijks gegeven, maar de bedrijven maakten duidelijk te werken aan een manier om te voorkomen dat individuen teveel gedoe hebben bij het bewijzen van hun identiteit. Het gat dan om problemen die soms komen kijken bij de vele online accounts die mensen erop na houden.

Einde aan het gedoe

De technologie is er vooral op gericht een einde te maken aan het gedoe dat komt kijken bij het inloggen op elke mogelijke webshop waar mensen iets willen kopen. Mensen zouden dan in de toekomst niet meer elke keer hun adres- en rekeninggegevens hoeven in te voeren. Het project biedt dan ook een “veilige, directe manier voor mensen om hun digitale identiteit overal waar ze maar willen te bevestigen, wanneer ze maar willen.”

Ajay Bhalla, voorzitter Cyber and Intelligence Solutions van Mastercard vertelt in een statement dat het digitale identiteitslandschap tegenwoordig vooral versnipperd is. De achterliggende gedachte van het systeem dat Mastercard samen met Microsoft maakt is dat “mensen centraal” komen te staan. “Samenwerken met Microsoft brengt ons een stap dichterbij het realiseren van een wereldwijde digitale identiteitsdienst en we kijken ernaar uit binnenkort meer details te delen.”

Optimaliseren diensten

De technologie moet financiële diensten optimaliseren, door alle gegevens rond betalingen, adressen en wellicht ook kortingen op één plek te verzamelen. “Digitale identiteit is de hoeksteen van hoe mensen leven, werken en spelen”, aldus Joy Chik, zakelijk vicepresident van de afdeling Identity van Microsoft. “We geloven dat mensen in controle moeten zijn over hun digitale identiteit en data, en we kijken ernaar uit om samen te werken met Mastercard om nieuwe gecentraliseerde identiteitsinnovaties tot leven te brengen.”

Een whitepaper van Microsoft lijkt al enige context te geven over de technologie. Die lijkt gebouwd te zijn rond blockchain. In een whitepaper schrijft Microsoft dat onder meer gedecentraliseerde identifiers een cruciale rol kunnen spelen bij een digitale identiteit. Een server zou die identiteitsgegevens kunnen koppelen en controleren.