Amazon-medewerkers naar het ziekenhuis na ongeluk met robot in een magazijn

Vorige week woensdag vond er een opvallend ongeluk plaats in een magazijn van Amazon. Een robot doorboorde een bus met bear spray, waardoor een complete verdieping van het magazijn gevuld werd met gassen. Tientallen medewerkers liggen momenteel in het ziekenhuis, waaronder één in kritieke toestand.

Het ongeluk vond plaats in een magazijn in Robbinsville Township, dat ligt in New Jersey. Bear spray is precies daarvoor bedoeld waar de naam al naar hint: beren. Daarmee kunnen wandelaars agressieve beren, of beren die simpelweg te dichtbij komen, verjagen. Een deel van de gassen is slecht voor mensen, dus toen een robot het busje doorboorde, vulde het magazijn zich met schadelijke gassen.

Kritieke toestand

Medewerkers van Amazon werden direct geëvacueerd na het ongeluk, maar tientallen hadden last van pijnlijke en geïrriteerde luchtwegen en ogen. Vierentwintig van de medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht en een daarvan ligt in kritieke toestand op de intensive care. Nog eens dertig mensen werden ter plekke behandeld door de hulpdiensten.

Amazon stelt in een statement dat het ongeluk het gevolg was van een “geautomatiseerde machine”. Wat dat inhoudt valt nog te bezien, maar vermoedelijk is er iets mis gegaan met een robotarm of een van de lopende banden in het magazijn. Zeker is dat echter niet, hier wilde Amazon namelijk niet op ingaan.

Veiligheid voorop

Communicatiemanager Rachael Lighty van Amazon laat weten dat de veiligheid van medewerkers een topprioriteit heeft. “De veiligheid van onze medewerkers is altijd een topprioriteit en we zijn bezig met een volledig onderzoek. Alle medewerkers in het gebied zijn verplaatst naar een veilig gebied en medewerkers met symptomen zijn ter plekke behandeld. Als voorzorgsmaatregel zijn een aantal medewerkers naar lokale ziekenhuizen gebracht voor controle en behandeling”.

Volgens Bear Smart, een organisatie die bewustzijn rond beren probeert te stimuleren, is de bear spray niet dodelijk en veroorzaken de gassen “enkel tijdelijk” ongemak aan de ogen en huid. Permanente schade ligt niet in lijn der verwachtingen, voor mensen niet en niet voor dieren.

Overigens is dit bepaald niet de eerste keer dat Amazon in opspraak komt rondom zijn werkomstandigheden. De afgelopen maanden zijn er meermaals protesten geweest van medewerkers over de omstandigheden waarin zij moeten werken.