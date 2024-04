ASML heeft zijn tweede geavanceerde EUV-lithografiesysteem geleverd. Hoewel ASML de identiteit van de nieuwe klant niet bekend heeft gemaakt, zou het weleens kunnen gaan om een chipproducent als TSMC, die chips vervaardigt voor bedrijven als Nvidia, Apple en Samsung.

Dat meldt Reuters. Sowieso zijn er maar weinig partijen in de wereld die dergelijke high end apparatuur kunnen betalen en over de know-how beschikken om ermee te werken. Deze verkoop volgt op een eerdere levering van een dergelijk systeem aan Intel eind vorig jaar. Dat bedrijf heeft aangegeven dat het van plan is High-NA EUV-lithografie te gebruiken in de productiefase van zijn 14A-serie chips, vanaf 2026.

De state-of-the-art machines hebben een prijskaartje van ongeveer 350-400 miljoen euro per stuk en moeten de ontwikkeling van nieuwe generaties kleinere en snellere chips mogelijk maken.

De bekendmaking van de verzending viel samen met de presentatie van de kwartaalcijfers van ASML. Die bleken tegen te vallen. Vertrekkend CEO Peter Wennink meldde echter dat 2024 geldt als een ’transitiejaar’. Het bedrijf zou de verwachtingen voor de rest van het jaar daarom niet naar beneden hoeven bij te stellen.

Aanzienlijk meer transistors op een chip

Zowel de Taiwanese chipfabrikant TSMC als Samsung hebben aangegeven van plan te zijn om de nieuwste, zeer geavanceerde High-NA EUV-machines te gaan gebruiken. De technologie maakt het mogelijk aanzienlijk meer transistors op een chip te integreren. ASML heeft momenteel tien tot twintig van deze geavanceerde machines in bestelling staan.

Deze nieuwste generatie lithografiesysteem maakt net als zijn voorganger gebruik van lichtbundels om chipcircuits te creëren. Door de hogere resolutie kan de machine nog kleinere en complexere structuren op een chip produceren, op een schaal van 10 nanometer, met een theoretische limiet van 8 nanometer.

Lees ook: “ASML schrapte leveringen naar China onder druk van VS”