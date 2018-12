‘Slack maakt in 2019 beursgang en gaat uit van waardering van 10 miljard dollar’

Slack gaat een stap zetten waarvan analisten al geruime tijd denken dat het zich daar klaar voor maakte: het maakt volgend jaar een beursgang. Naar verluidt heeft Slack nu investeringsbank Goldman Sachs ingehuurd om de beursgang te leiden.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen het zakelijk berichtenplatform. De bronnen van Reuters melden ook dat het bedrijf hoopt op een waardering “ruim boven de tien miljard dollar”. Daarmee is Slack het volgende bedrijf uit Silicon Valley dat in 2019 zijn debuut wil maken op de aandelenmarkt. Andere internetondernemingen zijn Airbnb, analytics firma Palantir Technologies en Stripe, dat digitale betalingen verwerkt.

Acht miljoen

Slack werkt vanuit San Francisco en Vancouver en liet afgelopen mei weten dat het acht miljoen dagelijks actieve gebruikers had. Daarvan beschikten er drie miljoen over een abonnement, waar ze maandelijks een geldbedrag voor betaalden. Hoeveel dat er nu zijn is niet zeker, maar vermoedelijk is het aantal toegenomen.

Toch is het niet eenvoudig voor Slack om nieuwe klanten te werven. Er zijn diverse kapers op de kust. Microsoft Teams is bijvoorbeeld een directe concurrent die het ook goed doet. Daarnaast proberen ook diverse andere diensten, waaronder Google Hangouts en Facebook Workplace, een flink aandeel te verwerven.

Flink investeren

Middels de beursgang hoopt Slack flink wat geld op te halen. Dat kan het dan weer investeren in nieuwe functies, waardoor het competitief blijft. Afgelopen augustus vond er nog een flinke investeringsronde plaats, waarbij het 427 miljoen dollar ophaalde. Toen investeerden onder meer het Vision Fund van SoftBank, de Dragoneer Investment Group en General Atlantic in het bedrijf.

Slack heeft duizenden klanten, waaronder Airbnb, Time, Samsung en Oracle. Het heeft ook alle reden om een beursgang te maken, gezien de populariteit van soortgelijke zakelijke softwarebedrijven als Dropbox, DocuSign en Zuora. Tegelijk zorgen de handelsproblemen tussen China en de Verenigde Staten wel voor wat tegenvallende beursresultaten op dit moment.