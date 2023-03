Banken verwachten dat de beursgang van Arm een bedrag oplevert van tussen de 28 miljard euro en 66 miljard euro (30 miljard dollar en 70 miljard dollar).

Het Japanse moederbedrijf Softbank heeft medio vorig jaar de beslissing genomen over Arm. De beursgang moet in de loop van dit jaar zijn beslag krijgen, zo is de bedoeling.

Inmiddels zijn bankiers druk bezig met het waarderen van de chiptechnologiespecialist en komen nu met voorzichtige voorspellingen over de mogelijke opbrengst. Bankiers zouden de opbrengst bij een beursgang waarderen op een bedrag van tussen de 30 miljard dollar en 70 miljard dollar, bericht Bloomberg op basis van bronnen.

Wat precies de opbrengst gaat worden, is nog onbekend. Op dit moment zou de feitelijke waarde van de beursgang liggen op een bedrag van ongeveer 50 miljard dollar. Softbank zelf zou een opbrengt van ongeveer 60 miljard dollar nastreven, aldus bronnen van Bloomberg. De huidige waarde van Arm zou nu op 39 miljard dollar liggen.

Economische omstandigheden

De exacte opbrengst kan mogelijk slecht worden voorspeld, aangezien de handel in aandelen van chipproducenten op dit moment zeer in beweging is. Dit door de slechte resultaten die chipfabrikanten laten zien door de moeilijke economische omstandigheden. Dit ondanks dat er nog steeds een tekort aan chips bestaat en de vraag dus hoog is. In ieder geval moet de beursgang van de chiptechnologieproducent de grootste ooit worden in de chipsector.

Volgens Bloomberg is Softbank op dit moment bezig met het selectieproces van de banken die de beursgang moeten begeleiden. Mogelijke kandidaten die hierbij gaan helpen, zijn onder meer Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co en Barclays. De beursgang moet plaatsvinden aan de Nasdaq in New York.

