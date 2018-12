O2 eist gigantische schadevergoeding van Ericsson voor netwerkproblemen

Vorige week vond er in het Verenigd Koninkrijk een flinke storing plaats op het netwerk van O2. Dat bedrijf eist nu een gigantische schadevergoeding van tientallen miljoenen ponden van de Zweedse netwerkgigant Ericsson. De storing werd namelijk veroorzaakt door een verlopen softwarecertificaat.

Dat stelt The Telegraph in een bericht. O2 en moederbedrijf Telefonica zullen met Ericsson onderhandelen over de rekening. Die rekening zou uitkomen op een bedrag van rond de honderd miljoen pond. The Guardian schrijft verder dat Telefonica O2 UK CEO Mark Evans later deze week een gesprek heeft met Ericsson over de software en het beheer daarvan.

30 miljoen mensen

Op donderdag 6 en vrijdag 7 december vond er een grote storing plaats op het mobiele netwerk van O2. Rond de 30 miljoen mensen gebruiken dat netwerk, waaronder veel zakelijke gebruikers. Zij hadden allen problemen met hun mobiele netwerk, waarvan bleek dat het probleem voortkwam uit verlopen softwarelicenties op de systemen van Ericsson.

Dat maakte het Zweedse bedrijf vorige week zelf bekend: “Een eerste analyse wijst erop dat het voornaamste probleem ligt in een verlopen certificaat in de softwareversies die deze klanten geïnstalleerd hebben. We voeren momenteel nog een complete en alomvattende analyse uit. Onze focus ligt nu echter op het oplossen van de problemen.”

Nieuwe software

Het probleem lijkt van invloed te zijn op de kernnetwerken van klanten van Ericsson die twee specifieke softwareversies van de Serving GPRS Support Node – Mobility Management Entity (SGSN-MME) gebruiken. “De software die deze problemen veroorzaakte wordt uitgefaseerd, en we bieden onze excuses aan onze klanten en hun klanten aan”, aldus Ericsson CEO Börje Ekholm.

Niet alleen de Britten werden getroffen door problemen met hun netwerken. Ook in Japan had SoftBank enige tijd te maken met problemen. Ook daar had men te maken met problemen rond de software van Ericsson, die ervoor zorgde dat het netwerk uitviel. Daar werden de problemen relatief snel opgelost, nadat men terugschakelde naar een oudere versie van de software.