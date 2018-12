Ook Tsjechië beschouwt Huawei en ZTE als beveiligingsrisico’s

De Tsjechische cyber-waakhond heeft netwerk operators gewaarschuwd over het gebruik van software en hardware gemaakt door de Chinese bedrijven Huawei en ZTE. Volgens de waakhond vormen die producten een beveiligingsrisico, meldt Reuters.

Huawei is de grootste producent van telecomspullen, maar krijgt in het Westen veel kritiek over mogelijke banden met de Chinese overheid. Westerse landen zijn bang dat de apparaten door de Chinese overheid gebruikt worden voor spionage. Huawei heeft dit altijd ontkend.

Waarschuwingen

De Verenigde Staten waarschuwt al enige tijd over Huawei, en providers uit diverse landen hebben besloten de apparatuur uit hun netwerken te halen. Over ZTE zijn vergelijkbare zorgen. Volgens bronnen proberen Amerikaanse overheidsvertegenwoordigers druk uit te oefenen op Deutsche Telekom en T-Mobile om te stoppen met het gebruik van apparaten van Huawei.

“De Chinese wetten vereisen dat bedrijven in het land moeten meewerken met inlichtingendiensten, waardoor ze geïntroduceerd worden in belangrijke staatssystemen, wat een dreiging kan veroorzaken”, stelt Dusan Navratil, directeur van de Tsjechische National Cyber and Information Security Agency (NCISA). Volgens Navratil moeten systeemadministratoren in belangrijke infrastructuren “adequate maatregelen” nemen tegen de dreiging.

5G

De waakhond stelt verder dat de waarschuwing gebaseerd is op bevindingen van henzelf en die van bondgenoten.

“We ontkennen iedere suggestie dat we een dreiging zijn voor de nationale veiligheid”, reageert een woordvoerder van Huawei. “De roepen de NCISA op om bewijs te leveren, in plaats van onze reputatie te breken zonder enig bewijs.” Daarnaast zijn er volgens de woordvoerder geen wetten in China om het bedrijf te dwingen om “verplichte achterdeurtjes” in te bouwen. ZTE heeft niet gereageerd op de waarschuwing van de Tsjechische waakhond.

Een aantal providers hebben 5G al getest op bepaalde locaties in Tsjechië. De investeringsgroep PPF, die de grootste infrastructuur-provider CETIN in bezit heeft, heeft een intentie getekend om met Huawei samen te werken aan 5G. In 2019 is een veilig voor de frequenties voor 5G gepland.