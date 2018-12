Eén miljard downloads voor Google videobel-app Duo

De app voor videobellen van Google, Duo, heeft onlangs het magische aantal van meer dan 1 miljard downloads weten te bereiken, zo valt op te maken uit statistieken uit de Google Play Store. Opvallend is dat deze app voor videobellen meer succes boekt dan de gelijktijdig gelanceerde messaging app Allo.

Volgens de statistieken uit de app store van Google is Duo sinds de lancering in 2016 nu meer dan 1 miljard keer gedownload. Gezien halverwege dit jaar het aantal downloads ongeveer de helft, 500 miljoen, bedroeg, is deze groei zeker opmerkelijk te noemen. We moet hierbij worden aangetekend dat Duo tegenwoordig al vaak pre-installed op Android-smartphones beschikbaar is. Zonder deze pre-installments is het haast onmogelijk om zo’n hoog aantal downloads in een half jaar tijd te kunnen bereiken.

Einde voor Allo

Het succes van Duo is opvallend omdat de vrijwel gelijktijdig gelanceerde messaging-app van Google. Allo, juist een slecht bereik heeft. Deze app is slechts meer dan 10 miljoen keer gedownload uit de Google Play Store. Onlangs heeft de hyperscaler dan ook aangekondigd met deze messaging-app te gaan stoppen en zich te focussen op verdere ontwikkeling van de andere messaging-app messages en dus de videobel-app Duo.

Hoe werkt Duo?

Concreet laat Duo eindgebruikers videogesprekken maken in HD-kwaliteit met contactpersonen op basis van alleen telefoonnummers. De app, eigenlijk de Google-tegenhanger van Facetime van Apple, werkt onafhankelijk van het mobiele OS en is zeer geschikt voor gebruik via netwerken met een lage bandbreedte via WebRTC . Daarnaast houdt de app constant de netwerkkwaliteit in de gaten en past daar automatisch de beeldkwaliteit op aan. Ook schakelt de app automatisch over van mobiele netwerken naar WiFi-netwerken.

Een andere handige feature van de videobel-app is onder meer de ‘knock-knock’- functie waarbij personen die met de app worden gebeld eerst een live preview van de beller krijgen te zien, voordat zij een gesprek accepteren. Hiermee kunnen zij beslissen om het gesprek gewoon aan te nemen of te negeren. Overige functionaliteit is onder meer end-to-end encryptie van de videogesprekken en voice- en videoberichten bij afwezigheid.