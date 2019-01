HP heeft tijdens CES in Las Vegas een chromebook onthuld. Het gaat om de Chromebook x360 14 G1, die gericht is op commerciële gebruikers. Dat meldt Ars Technica.

De laptop heeft een volledig metalen ontwerp, dat vergelijkbaar is met de Elitebook-serie. Het apparaat is 16 millimeter dik en weegt 1,6 kilogram. Het ontwerp is goed te gebruiken voor zakelijke klanten en iedereen die een mooiere Chromebook wil hebben. De laptop bevat verder een 14 inch FHD-touchscreen, met iets grotere schermranden aan de boven- en onderkant. Voorop zit een webcam boven het scherm. Daarnaast zit er een backlit toetsenbord op.

Binnenin zit een Intel Pentium of Core i3, i5 of i7, samen met maximaal 16 GB aan RAM-geheugen en 64 GB aan opslag. De laptop bevat twee USB-C-poorten, een USB-A-poort en een ingang voor een microSD-kaart. Ook zit er een uitgang voor een koptelefoon op. Volgens HP zelf gaat de accu 13 uur mee op een lading.

AMD

De nieuwe chromebook is een toevoeging aan de al bestaande familie aan 14 inch-chromebooks van het bedrijf. De meest betaalbare Chromebook 14 heeft nu ook AMD-processors gekregen. Deze laptop bevat nog steeds een plastic ontwerp, maar heeft geen ventilatoren meer en heeft AMD CPU’s met geïntegreerde Radeon graphics.

HP zelf stelt dat dit een van de eerste AMD-Chromebooks is. De processoren van AMD zijn veelal goedkoper en zouden efficiënter met energie om moeten gaan. Daarom zijn ze een slimme keuze voor goedkopere laptops die weinig energie vereisen. HP zelf verwijst naar de balans tussen de prijs en de prestaties die de processors bieden, en claimt dat de combinatie tussen de CPU en GPU betere prestaties voor graphics produceren. Daardoor moeten het bewerken van video’s en bekijken van filmpjes beter zijn.

De nieuwe Chromebook x360 14 G1 wordt in januari beschikbaar voor een nog onbekende prijs. De Chromebook 14 met AMD-processors moet ook deze maand beschikbaar worden, vanaf 269 euro.