Deze week zou OpenAI de GPT Store lanceren. Een aankondiging is er nog niet, maar het nieuwe aanbod van ‘custom’ GPT’s blijkt al werkzaam te zijn.

Vanuit OpenAI hebben we nog niets vernomen, maar indirect is een zogeheten GPT Store Finder al te vinden. Opvallend is dat de auteur niet OpenAI, maar thesamur.ai is. Wie op deze term zocht via Google, kreeg een werkzame link hiernaartoe. Dat lijkt nu niet meer het geval te zijn.

Momenteel kunnen alleen ChatGPT Plus-gebruikers gebruikmaken van de aangepaste GPT’s, die voor verschillende doeleinden gebruikt konden worden

Gisteren vond X-gebruiker Imrat Jn al bewijs van een hoofdpagina van de GPT Store, inclusief Featured- en Trending-secties.

Van carrièreadvies tot programmeerhulp

Uit de screenshots op X was al op te maken dat er veel uiteenlopende GPT’s te kiezen zijn. Verschillende toepassingen zoals het uitleggen van bordspellen tot onderzoeksassistentie waren al zichtbaar, maar nu blijken er een aantal GPT’s al live te staan.

De GPT Store Finder gaat namelijk een stap verder. Wie bijvoorbeeld een GPT zoekt voor programmeerhulp (een van de gesuggereerde prompts van OpenAI), krijgt Code Support en GPT-Searcher als aanbevelingen. Daaruit blijkt de functionaliteit echter nog niet volwaardig: terwijl Code Support een nieuw venster opent, is er bij GPT-Searcher een foutmelding.

Een antwoord van Career Counselor op een van de gesuggereerde prompts

Verder werken onder meer Career Counselor, Creative Writing Coach en afbeeldingengenerator Hot Mods. Alle GPT’s werken net zoals een reguliere ChatGPT-sessie, met de mogelijkheid om in tekst of met behulp van afbeeldingen te communiceren met de chatbot.

Code Support, dat wederom een van de gesuggereerde prompts beantwoordt

De antwoorden verschillen wel aanzienlijk van het gebruikelijke ChatGPT. Als antwoord op de vraag hoe afbeeldingen vanuit een PDF te halen zijn, biedt Code Support programmeercode met een ‘confidence score’, terwijl de normale chatbot in tekst een aantal mogelijkheden omschrijft.

GPT Store krijgt vorm

De nieuwe functionaliteit van de GPT Store is dus al (gedeeltelijk) is ingeschakeld. Wel ontbreekt er nog een centrale dashboard zoals op X werd vertoond. Ook lijkt toegang tot de custom GPT’s simpelweg via een ChatGPT Plus-abonnement te werken, dus er is geen bewijs van een nieuw verdienmodel voor GPT-makers.

Het is dus nog afwachten wat OpenAI te zeggen heeft zodra het de GPT Store officieel lanceert. Hoe dan ook zal het zaak zijn om valse reclame te weren, aangezien er op de X-screenshots ook een niet authentieke GPT-5-variant geadverteerd wordt.

