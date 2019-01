Panasonic lanceert sterke zakelijke tablet voor ID-controle

De Toughpad FZ-M1 Passport van Panasonic is een nieuwe rugged tablet gemaakt voor identificatie en toegangscontrole. Panasonic ontwikkelde het toestel met veiligheidsdiensten maar ook de entertainment- en horecasector in het achterhoofd.

Rugged-specialist Panasonic introduceert met de Toughpad FZ-M1 Passport een robuuste tablet voor de controle en identificatie van personen. Daartoe kan de tablet geconfigureerd worden met allerhande lees- en scantechnologieën, zoals een 2D-barcodelezer, RFD of MRZ voor paspoorten. Panasonic ziet de tablet gebruikt worden aan bijvoorbeeld douaneposten of voor de toegangscontrole van concerten.

Om die vaak uitdagende omstandigheden aan te kunnen, is het toestel bestand tegen een val van maximaal 1,5 meter hoogte en overleeft het de regen dankzij de IP65-rating. De tablet werkt zowel in de vrieskoude met -29 graden als in extreme hitte, met een maximale operationele temperatuur van 60 graden. De schermhelderheid van 700cd/m² en de anti-reflecterende beschermlaag moet er voor zorgen dat de tablet ook in direct zonlicht eenvoudig te bedienen is.

Verder uitgewerkte tablet

De FZ-M1 Passport is een spinoff van de bestaande FZ-M1 mk3: een standaard-tablet met gelijkaardige specificaties. Onder de motorkap vind je dus een Intel Core i5-cpu van de zevende generatie. Over verdere interne specificaties communiceert Panasonic momenteel nog niet. Panasonic claimt dat de batterij van het toestel tot 18 uur meegaat.

Wie de tablet wil gebruiken om documenten vast te leggen, of af en toe moet videobellen, beschikt over een 8 MP-hoofdcamera met flash en een 2 MP-selfiecamera.

Zoals de meeste Panasonic-toestellen is ook dit toestel beschikbaar op projectbasis. De adviesprijs bedraagt 2.832 euro, exclusief BTW, al zullen de exacte configuratie die je kiest en het volume dat je nodig hebt ook wel een impact hebben. De Toughpad FZ-M1 is beschikbaar in heel Europa en krijgt een garantie van drie jaar mee.