HPE en Girl Scouts willen meer meisjes in de cybersecurity laten werken

HPE gaat een samenwerking aan met de Girl Scouts – de Amerikaanse padvindsters – om meer meisjes zover te krijgen zich te interesseren voor cybersecurity. Daarvoor hebben de twee partijen een game, een cursus en uiteraard een Girl Scout-patch ontwikkeld die zich richt op cyberrisico’s en hoe je die het beste tegen kan gaan.

Kinderen behoren tot een van de grootste risicogroepen als het op online activiteiten aankomt. Van bedreigingen tot pesterijen en bedrog – kinderen hebben er vaak mee te maken. Het gemiddelde kind krijgt als het 10,3 jaar oud is een eerste smartphone. 39 procent van de kinderen registreert op hun elfde al een eerste social media account. Het is dan ook van groot belang dat kinderen leren zichzelf te beschermen op het internet en ook snel bewust worden gemaakt van het juiste gedrag op het internet.

Cursus en game

HPE wilde die uitdaging aangaan en gaat daarom een partnerschap met de Girl Scouts aan. Zo wil het meisjes de kennis geven die ze nodig hebben om zichzelf online te beschermen. Middels een nieuwe game en een cybersecurity-cursus, hoopt HPE de meisjes ook zover te krijgen om een carrière in de IT en de cybersecurity te overwegen.

De cursus is gemaakt voor Junior Girl Scouts – meisjes van tussen de negen en elf jaar oud. In de cursus krijgen ze informatie over vier gebieden: persoonlijke informatie en digitale voetafdruk; online veiligheid; privacy en security; cyberpesterijen. Meisjes die het programma afronden krijgen een extra patch voor op hun uniform.

Vrouwen in de cybersecurity

De samenwerking past binnen enerzijds het doel van de Girl Scouts-organisatie om 2,5 miljoen meisjes te stimuleren actief te worden in de wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Daarnaast heeft HPE de Women in Cybersecurity-groep, die er ook aan toegewijd is om meer vrouwen in die vakgebieden te krijgen.

Maar bovenal leren meisjes binnen de game wat ze moeten doen in bepaalde situaties. Het gaat om een narratieve game, die de meisjes vraagt te reageren op situaties gekoppeld aan cyberpesterijen, phishing en online veiligheid. De game is nu beschikbaar via een webinterface, maar zal ook nog als app voor smartphones en desktops gelanceerd worden.