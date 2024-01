HPE gaat Juniper overnemen en zal het samenvoegen met HPE Aruba onder de naam HPE Networking. Het wachten is nog even op de goedkeuring van de autoriteiten, maar verder lijkt de overname in kannen en kruiken. Sommmige mensen vrezen voor minder concurrentie in de netwerkmarkt. Niets is minder waar. HPE Aruba en Juniper vullen elkaar uitstekend aan qua portfolio. Coen en Sander analyseren deze overname in de nieuwste Techzine Talks.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts of andere dienst.



Dit soort overnames roepen altijd veel vragen op in de IT-markt. Wat betekent dit voor mijn huidige productportfolio van de bedrijven? Worden de producten er ook daadwerkelijk beter van of is het meer een kwestie van concurrentie wegkopen? Ook kijkt men graag terug in de geschiedenis. Zo heeft HPE een aantal zeer succesvolle overnames gedaan, maar heeft het ook een aantal desastreuze op zijn naam staan. Daar wordt het liever niet aan herinnerd.

Het zorgt in elk geval voor een verschuiving in de netwerkmarkt. HPE wordt hiermee een speler waar men nog meer rekening mee zal moeten gaan houden in de toekomst. Iets waar spelers als Cisco en Extreme Networks ongetwijfeld last van ondervinden. Meer hierover in deze aflevering van Techzine Talks!

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 4

Inmiddels is het alweer het vierde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 de enterprise IT podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2024 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken wat de mogelijkheden zijn. De belangrijkste eis daarbij is dat het informatief moet zijn voor onze luisteraars.