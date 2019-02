Volgende Windows 10-update maakt foutmeldingen transparanter

Wie vandaag een foutmelding krijgt via Windows 10, krijgt een blauw venster of een BSOD (blue screen of death) te verwerken met een KBxxxxxxx-bericht. Die foutmelding moet je daarna online opzoeken om te weten wat er mis is gelopen.

Voor de volgende grote Windows 10-update (19H1) die rond april beschikbaar zal zijn, werkt Microsoft aan een oplossing voor de KBxxxxxxx-meldingen. Windows 10-ingenieurs beseffen eindelijk dat zo’n foutmelding weinig klantvriendelijk is.

Microsoft introduceert de foutmeldingen met duiding allereerst tijdens de Windows 10-upgradeprocedure. Tijdens een Mixer webcast toont Microsoft een voorbeeld waar twee applicaties moeten worden verwijderd omdat ze niet compatibel zijn met de Windows-update.

Installatiemelding

In het voorbeeld kan je direct kiezen welke software je moet verwijderen om de installatie succesvol te voltooien. Daarna toont Windows 10 nog extra criteria om zeker probleemloos te kunnen installeren. Pas wanneer je alles hebt aangepakt, zal Windows 10 verder updaten.

Het zorgt ervoor dat de installatie van Windows 10 veel eenvoudiger wordt voor wie upgradet van Windows 7, Windows 8 of een oudere versie van Windows 10. Aangezien Windows 7 geen ondersteuning meer krijgt vanaf begin 2020, zijn duidelijke updates een absolute must.

Microsoft zal softwareverkopers ook ruimte geven voor support notities om gebruikers informatie te geven waarom bepaalde applicaties niet zullen werken of welke functies niet compatibel zijn.

BSOD

De verduidelijking van deze KBxxxxxxx-melding is een eerste stap in de juiste richting, maar je krijgt deze melding ook tijdens BSOD-situaties. Daar heeft Microsoft nog geen oplossing voor, waardoor je nog steeds online moet zoeken wat er mis is gegaan.

Omdat de beschikbaarheid van Windows 10 19H1 dichtbij komt, achten we de kans klein dat Microsoft de KBxxxxxxx-melding verduidelijking zal uitbreiden. Hopelijk werkt het voor Windows 10 19H2 aan een uitgebreidere oplossing zodat in de toekomst elke BSOD of andere foutmeldingen een transparante uitleg geven waarom het fout is gelopen en wat je kan doen om dit in de toekomst te voorkomen.

