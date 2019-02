190 miljoen dollar aan cryptovaluta verloren gegaan bij ‘exit scam’

Er is zo’n 190 miljoen dollar aan geld verloren gegaan bij een mogelijke exit scam die te maken had met zowel cryptovaluta als regulier geld. Het gaat om bedrog dat te maken had met de Canadese beurs QuadrigaCX. Het bedrijf stelt dat het niet meer bij het geld kan.

Het bedrijf achter het bedrog, QuadrigaCX, claimt dat zijn dertigjarige oprichter, Gerald Cotten, overleden is aan de gevolgen van de ziekte van Crohn terwijl hij zich in India bevond. Cotten zou de enige persoon zijn met toegang tot de wallets van het bedrijf. Om die reden kon het zich geen toegang meer verschaffen tot de fondsen die het beheert.

Miljoenen dollars

“Wij hebben duizenden walletadressen die toebehoren aan QuadrigaCX en we onderzoeken dit bizarre en eerlijk gezegd ongeloofwaardige verhaal over de dood van de oprichter en de verloren sleutels”, vertelt CEO Jesse Powell van Kraken Inc. aan de site CCN. “Ik roep normaliter niet op tot dagvaardigingen, maar als de Royal Canadian Mounted Police toevallig hiernaar kijkt, neem dan contact op met Kraken.”

Uit een bericht van 31 januari bleek dat QuadrigaCX ongeveer 26.500 bitcoin, 11.000 bitcoin cash, 35.000 bitcoin gold, 200.000 litecoin en 430.000 ethereum in beheer had. De gezamenlijke waarde daarvan bedroeg zo’n 147 miljoen dollar. Maar daar kwam ook nog eens 43 miljoen dollar aan geld op de bankrekeningen van het bedrijf bij.

Aan de rechter

De kans dat het bedrijf daadwerkelijk toegang tot zijn sleutels heeft verloren lijkt vrij klein. Er zijn op verschillende sites berichten te vinden dat er geld uit de wallets verplaatst is. Dat zou onmogelijk zijn, als QuadrigaCX daadwerkelijk geen toegang meer zou hebben tot zijn wallets. Op Reddit schrijft een gebruiker verder dat er meerdere gevallen zijn waarin litecoin uit wallets gehaald zijn, nog nadat de oprichter van het bedrijf overleden zou zijn.

Ook claimt een andere onderzoeker dat de beurs nooit zoveel bitcoin in beheer had als het claimde. Uiteindelijk zal het aan een rechter zijn om te bepalen of er inderdaad sprake is van bedrog. Maar volgens analist Peter Todd, die sprak met CCN, is daar vermoedelijk sprake van. “De mensen die proberen een exit scam uit te voeren via QuadrigaCX, zouden familie of andere medewerkers kunnen zijn die verborgen houden dat de cold wallet keys gewoon bekend zijn.”