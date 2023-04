Storage-leverancier Seagate moet 300 miljoen dollar (274 miljoen euro) betalen aan de Amerikaanse overheid. Het zou 7 miljoen harde schijven hebben gestuurd naar het Chinese Huawei. De huidige VS-exportregels staan dat niet toe.

De boete is voor het overtreden van de sancties die Amerika in augustus 2020 invoerde. Tussen die maand en september 2021 verkocht Seagate ruim 7 miljoen harde schijven aan Huawei en werd daarmee zelfs diens enige leverancier.

Concurrentie

De hoogte van de boete is enigszins frappant. De hoogte van de boete bokst namelijk niet op tegenover de waarde van de geleverde schijven: 1,1 miljard dollar (iets meer dan 1 miljard euro), meldt Reuters.

Western Digital en Toshiba stopten wel met de levering volgens de Amerikaanse autoriteiten. De concurrentie zou zich dus wel aan de regels gehouden hebben. Een Seagate-woordvoeder stelt dat het bedrijf zich van geen kwaad bewust was. Men was in de veronderstelling dat de producten niet onder de export-ban vielen omdat ze alleen ter controle op Amerikaans grondgebied belandden. De gehele productie van Seagate is verspreid over drie continenten, maar ook buiten de VS maakte het gebruik van materieel dat onder de exportregels viel.

Over de hoogte van de boete is acht maanden onderhandeld, nadat Seagate een brief had ontvangen waarmee ze op de hoogte werden gesteld van het onderzoek. Het bedrijf mag de straf uitbetalen over een periode van vijf jaar, met termijnen van 15 miljoen dollar (13,7 miljoen euro) per kwartaal.

Zwarte lijst

Huawei is al wat langer dan de exportwet uit medio 2020 onderwerp van beperkingen. Het bedrijf staat al sinds 2019 op de Amerikaanse zwarte lijst voor handel. Destijds baarde het 5G-netwerk van Huawei zorgen, omdat het gebruikt zou kunnen worden om Chinese spionage mogelijk te maken. Bedrijven uit dat land zijn namelijk gedwongen om mee te helpen aan de onderzoeken van veiligheidsdiensten.

