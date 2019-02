KPN introduceert nieuwe grote internetbundels

KPN heeft nieuwe mobiele abonnementen geïntroduceerd. De telecomprovider biedt straks ook voor het eerst een abonnement aan met een databundel van maar liefst honderd gigabyte. Als klanten ook gebruik maken van andere KPN-diensten en zodoende KPN Compleet-pakketten afnemen, krijgen ze dubbel zoveel data.

Binnen de nieuwe abonnementen biedt KPN klanten de optie om te kiezen voor een bundel met 150 belminuten en/of sms’jes, of de onbeperkte variant. Het verschil tussen de twee bundels is twee euro, waarmee vermoedelijk veel klanten gaan kiezen voor onbeperkt sms’en en bellen. Mocht je kiezen voor 150 belminuten en is dat niet voldoende, is het mogelijk om de maand erna te wisselen naar onbeperkt. Terug schakelen blijft ook mogelijk.

Zes abonnementen

KPN biedt nu zes abonnementen aan, met databundels die uiteen lopen van 0 tot 100 gigabyte. Voor klanten die gebruik maken van KPN Compleet, wat eigenlijk vooral betekent dat ze naast hun mobiele abonnement ook een andere dienst afnemen bij de provider, gelden lagere prijzen en grotere bundels. Het komt in de praktijk neer op een voordeel van vijf euro per abonnement en een verdubbeling van het beschikbare aantal mb’s, sms’jes of belminuten.

De nieuwe KPN-abonnementen zijn volgens Tweakers per direct beschikbaar. Dat geldt althans voor nieuwe aansluitingen, maar ook voor verleningen. Hieronder een overzicht met alle nieuwe abonnementen die KPN aanbiedt:

2 jaar, sim-only, 150 minuten/sms:

0 gigabyte: 13 euro

2 gigabyte: 18 euro

5 gigabyte: 23 euro

15 gigabyte: 28 euro

50 gigabyte: 34 euro

100 gigabyte: 63 euro

2 jaar, sim-only, onbeperkt bellen en sms’en

0 gigabyte: 15 euro

2 gigabyte: 20 euro

5 gigabyte: 25 euro

15 gigabyte: 30 euro

50 gigabyte: 36 euro

100 gigabyte: 65 euro

Mocht je ook andere diensten van KPN afnemen, dan kom je in aanmerking voor een KPN Compleet-abonnement. Dat houdt in dat je dan dubbel zoveel data en minuten krijgt. Het gaat dan om een variant met 300 belminuten / sms’jes en dezelfde onbeperkte variant. Tegelijk krijg je als KPN Compleet-abonnement wel kortingen van vijf euro per bundeltype. Dat zorgt voor onderstaande abonnementen en tarieven:

2 jaar, sim-only, 300 minuten/sms:

0 gigabyte: 8 euro

4 gigabyte: 13 euro

10 gigabyte: 18 euro

30 gigabyte: 23 euro

100 gigabyte: 29 euro

200 gigabyte: 58 euro

2 jaar, sim-only, onbeperkt bellen en sms’en