Dell gaat samenwerking aan met cybersecurity startup CrowdStrike

Dell is een strategische samenwerking aangegaan met de cybersecurity startup CrowdStrike. Samen met Dell’s dochteronderneming Secureworks richt het drietal zich op een project genaamd ‘Dell Safe Guard and Response’. Het betreft een endpoint-beveiligingsportfolio, dat in maart wordt gelanceerd.

Het nieuws volgde kort nadat Dell’s security-partner Cylance een overname door Blackberry had aangekondigd. Het Canadese technologiebedrijf zou het bedrijf voor 1,4 miljard dollar willen overnemen. Dell noemt dit naar eigen zeggen puur toeval en blijft gewoon de beveiligingsproducten van Cyclance aanbieden en ondersteunen. De computerreus benadrukt dat het nieuwe product de beveiligingsdekking van Dell zal vergroten. Ondanks dat zowel Cylance als CrowdStrike malwarebescherming bieden.

“Nu kunnen we een extra reeks problemen en vereisten van klanten aanpakken om zo hun gegevens beter te beschermen”, aldus een woordvoerster. Ook onderdeel van de samenwerking is, dat Dell-computers worden geleverd met de optie om CrowdStrike te gebruiken.

Beursgang

Volgens Business Insider heeft CrowdStrike een belangrijke samenwerking gerealiseerd door met Dell in zee te gaan. Dat is ergens verrassend gezien de diepe banden van Dell met naaste concurrent Cylance, ook een aanbieder van cybersecurity-oplossing voor endpoints. De startup, die juni vorig jaar tijdens een financieringsronde op een waarde van 3,35 miljard dollar werd geschat, zou aanstalten maken om nog dit jaar naar de beurs te gaan. Goldman Sachs zou volgens Reuters zijn ingehuurd om de beursgang te leiden.

Cyberbeveiligingsshake-up

CrowdStrike wordt gezien als een van de meest gewaardeerde onafhankelijke cybersecurity-bedrijven in een markt, die steeds meer geconsolideerd wordt. Onder de andere partnerships van CrowdStrike zijn HPE, IBM, Amazon Web Services en Google Cloud.

De samenwerking tussen Dell en CrowdStrike wordt door velen gezien als een cyberbeveiligingsshake-up. Zo ook door Gur Talpaz, analist bij Stifle: “We beschouwen het besluit van Dell om de eindpunttechnologieën van CrowdStrike binnen de Dell SafeGuard-oplossing te gebruiken, als een soort bevestiging omdat het betrekking heeft op de positionering van CrowdStrike als marktleider op het gebied van technologische efficiëntie.”