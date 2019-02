Microsoft en Dell EMC gaan cloud-diensten leveren aan de ‘tactical edge’

Microsoft en Dell EMC zijn een samenwerking begonnen om cloud-diensten te leveren aan de ‘tactical edge’. Daarmee doelen ze op remote locaties waar de netwerkverbindingen veel te wensen overlaten en mobility en draagbaarheid essentiële vereisten zijn, meldt Silicon Angle.

De bedrijven hebben twee nieuwe producten aangekondigd om dit mogelijk te maken. Het gaat om Dell EMC Tactical Microsoft Azure Stack en Azure Data Box. De twee producten zijn ontworpen om het Amerikaanse leger te ondersteunen, evenals humanitaire inspanningen en responsoperaties bij rampen. De producten worden dan ook beschikbaar gemaakt voor Amerikaanse overheidsinstanties.

Tactical Microsoft Azure Stack is gebaseerd op het standaard Azure Stack-platform, wat een private cloud-aanbieding is voor enterprises waarmee Azure-mogelijkheden naar de eigen datacentra gehaald worden. De oplossing wordt verkocht via Dell EMC en is een ‘ruggedized’ combinatie tussen een apparaat en software, waarmee militaire klanten en overheidsinstanties cloud-diensten en -apparaten kunnen opzetten in afgelegen omgevingen.

De stacks zijn volledig mobiel en draagbaar en voldoen aan de specificaties en beveiligingseisen van het Amerikaanse leger, aldus de bedrijven. Ook bieden ze een optionele verbinding met Microsoft’s Azure Government-, Azure Secret- en Azure Top Secret-regio’s.

Azure Data Box

De Azure Data Box is een familie producten, die bestaat uit Azure Data Box Edge, Azure Data Box Gateway, Azure Data Box Disk en Azure Data Box Heavy. De producten zijn ontworpen om te helpen bij het verwerken en verplaatsen van data in edge-gebaseerde scenarios, terwijl het ook wat machine learning-mogelijkheden biedt.

Volgens Microsoft is de Dell EMC Tactical Microsoft Azure Stack vanaf het eerste kwartaal beschikbaar in de Verenigde Staten. Andere landen volgen later dit jaar.

De Azure Data Box Edge, die AI-ingeschakelde compute mogelijkheden biedt, is nu beschikbaar als preview via de Azure Goverenment-cloud. Azure Data Box Gateway, een virtueel opslagapparaat, wordt in maart dit jaar beschikbaar. De Azure Data Box Disk en Azure Data Box Heavy voor het verhuizen van data naar de cloud worden halverwege dit jaar beschikbaar.