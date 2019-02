Palo Alto Networks onthult eerste 5G next generation firewall

Palo Alto Networks heeft de eerste 5G next generation firewall voor serviceproviders aangekondigd. Het gaat om de K2-Series, waarbij 5G- en IoT-benodigdheden in gedachten werden gehouden. Ook is de nieuwste versie van PAN-OS aangekondigd voor de next generation firewall: PAN-OS 9.0.

De K2-serie laat serviceproviders cyberaanvallen gericht op 4G- en 5G-netwerken, IoT-apparaten en mobiele gebruikers voorkomen. Daarnaast biedt het zeer goed inzicht in het netwerkverkeer.

PAN-OS 9.0

PAN-OS 9.0 moet op zijn beurt toegang bieden tot nieuwe beveiligingsmogelijkheden, met ruim zestig nieuwe functies en tools. Daarmee moeten kwaadaardige aanvallen voorspeld worden en automatisch gestopt worden als ze plaatsvinden. Ook heeft het next generation firewall-platform nieuwe software- en hardware-uitbreidingen gekregen om organisaties te helpen de beveiliging te verbeteren en bescherming te vereenvoudigen binnen de hybride cloud-omgeving.

Een onderdeel daarvan is de nieuwe DNS-securityservice, die machine learning gebruikt om proactief kwaadwillende domeinen te blokkeren en aanvallen te stoppen terwijl ze plaatsvinden. De PA-700 Serie krijgt daarnaast nieuwe netwerk processing-cards, die dreigingspreventie biedt met een snelheid die twee keer hoger ligt dan die van de meest nabije concurrent, aldus het bedrijf. Ook decrypt de PA-700 Serie drie keer sneller dan voorheen.

De nieuwe Policy Optimizer moet beveiligingsteams helpen verouderde firewallregels te vervangen met een intuïtief beleid dat betere beveiliging biedt en eenvoudiger te beheren is. Daardoor hoeven de regels niet meer beheerd te worden, en worden menselijke fouten verminderd.

Verder biedt de VM-Series volgens het bedrijf nu het breedste aanbod aan publieke clouds en virtuele datacenteromgevingen, dankzij ondersteuning voor Oracle Cloud, Alibaba Cloud, Cisco Enterprise Network Compute System en Nutanix. De firewall voert prestatieverbeteringen door voor AWS en Azure, gecombineerd met autoscaling. Daardoor wordt de beveiliging voor dynamische en grootschalige cloud-implementaties geautomatiseerd.

Beschikbaarheid

PAN-OS 9.0 is vanaf nu beschikbaar voor alle huidige Palo Alto Networks-klanten met een geldig supportcontract. De nieuwe netwerkprocessing-cards voor de PA-7000 Serie zijn te bestellen vanaf 180.000 dollar. De DNS-securityservice is direct beschikbaar gemaakt. De prijs daarvoor hangt af van het type next generation firewall hardware of virtueel apparaat.