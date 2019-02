Volgens onderzoek waar F5 Networks opdracht toe gaf groeit network functions virtualization (NFV) hard in populariteit. Dit heeft deels te maken met de mogelijkheden die ontstaan met de komst van 5G. 80 procent van de branchespecialisten zeggen NFV belangrijk of cruciaal te vinden en op te nemen in de strategische focus voor de komende vijf jaar.

NFV wordt volgens Bart Salaets, EMA Solution Architect Director bij F5 Networks, steeds vaker toegevoegd door service providers. Daarmee worden nieuwe diensten en bedrijfsmodellen ontwikkeld die “service agility, meer innovatie dankzij automatisering en kostenbesparingen” als doel hebben, aldus Salaets.

Uit het onderzoek blijkt dat branchespecialisten vooral de netwerk- en serviceflexibiliteit als voordeel zien. 48 procent gaf dit in het onderzoek aan. Daarnaast zijn de inzet van automatisering voor grotere efficiëntie in bedrijfsprocessen (44 procent), het verlagen van OPEX (40 procent), de verlaging van CAPEX (36 procent) en betere netwerkprestaties en betrouwbaarheid (35 procent) voordelen.

Dat NFV steeds populairder wordt, heeft te maken met diverse uitdagingen. Het gaat onder meer om time-to-market (48 procent), betere gebruikerservaringen (46 procent) en efficiëntere bedrijfsvoering (45 procent). Dat er een groeiend belang is, blijkt ook uit de (geplande) investeringen van branchespecialisten. 95 procent van de respondenten geeft aan dat de investeringen in de technologie dit jaar toenemen of gelijk blijven.

Uitdagingen

Toch zijn er nog een aantal uitdagingen als het om NFV gaat. Ruim 60 procent van de respondenten zei bijvoorbeeld nog niet geheel zeker te zijn van de beste aankoopmethode van NFV-toepassingen. Daarnaast vond een derde dat er op kosten van inkoopmethodes bespaard moet kunnen worden door naar geautomatiseerde systemen te kijken.

Ook zijn er iets minder bedrijven dan vorig jaar die aangeven volledig overtuigd te zijn dat ze een goede implementatie hebben gedaan van NFV. Slechts 8 procent zegt dat NFV gemakkelijk binnen de planning te implementeren was, 22 procent ondervond meer lastigheden dan verwacht. 48 procent zei dat de moeilijkheidsgraad als verwacht was.

De respondenten gaven als grootste uitdagingen de hoge kosten en complexiteit van de implementatie (36 procent) aan, gevolgd door de weinig aanwezige heldere business cases (32 procent).