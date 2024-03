Sinds 5 september gaat het voormalige T-Mobile Nederland door het leven als Odido. Onder de vlag van Odido Business heeft het bedrijf op maat gemaakte oplossingen toegevoegd. Odido zegt daarmee af te willen van het denken in hokjes als het om marktsegmenten gaat. “We willen altijd naast de klant staan,” aldus kersvers Chief Commercial Officer Enterprise bij Odido Martijn Teekens.

De naamswijziging naar Odido betekent dat het bedrijf beter dan eerder de eigen visie kan uiten, stelt Teekens. Dat was volgens hem even wennen, want T-Mobile is een internationaal bekend merk en de voormalige eigenaar Deutsche Telekom wekte veel vertrouwen. “Wat wij zijn, kunnen wij veel beter kwijt in dit merk. Daarnaast werken we alsnog op veel manieren samen met Deutsche Telekom. Sterker nog: we blijven onderdeel van een internationaal netwerk met bijvoorbeeld de FreeMove Alliance. Hierdoor zijn internationaal georiënteerde klanten nog steeds bij ons aan het juiste adres. Samen met andere operators kunnen we klanten op wereldwijde schaal helpen. Dat is allemaal hetzelfde gebleven.” Kortom: de voordelen van de verbintenis met Deutsche Telekom zijn overeind gebleven, terwijl het nu als Odido “veel beter kan uitleggen waar we echt voor staan.”

Voor Teekens betekende dat een nieuwe rol als onderdeel van een grotere bestuurswijziging van Odido. Er is namelijk een sterkere nadruk op het belang van klantervaring, dat ook invloed heeft op het Executive Committee van Odido. Het kleinzakelijke deel van B2B en B2C zijn gedeeltelijk samengevoegd binnen een nieuwe Mass Market-afdeling, omdat de oriëntatie van dit type zakelijke klant volgens Odido grotendeels overeenkomt met die van de consument. Francoise Clemes leidt voortaan de nieuwe Cluster Customer Operations als Chief Operating Officer van Odido. Tisha van Lammeren geeft leiding aan die Mass Market-afdeling. Teekens stuurt het Business-domein aan met als doel “ondernemend Nederland te ontzorgen in connectiviteit”. Hiermee hoopt Odido naar eigen zeggen de “onbetwiste customer champion” te worden. Wat houdt die klantgerichtheid precies in?

Platformbenadering

Teekens spreekt over een focus op connectiviteit, waarbij partners passen die dezelfde klantgerichtheid in huis hebben. Vervolgens wil Odido Business gelden als partner voor bedrijven, waarbij het “een compleet palet aan diensten” te bieden heeft die talloze connectiviteitsvraagstukken kan behandelen. Qua hardware betreft het daarbij een verbinding van meer dan alleen simkaarten in telefoons, maar ook IoT-devices en allerlei andere apparatuur die met netwerken te verbinden is.

Martijn Teekens, Chief Commercial Officer Enterprise, Odido.

Odido Business hanteert voor klanten een platformbenadering. Dat betekent dat het meer dan een connectiviteitsleverancier wil zijn. Het bedrijf heeft verschillende partners beschikbaar om oplossingen te bieden, maar tracht daarbij zoveel mogelijk de onderhuidse technologie te abstraheren. Als klant kun je bij Odido Business terecht, achter de schermen wordt de integratie met andere IT-oplossingen geregeld. Inmiddels is er dus al een groter netwerk aan partners beschikbaar, grotendeels een product van eerdere samenwerkingen op basis van de klantvraag. Dit is al geruime tijd in ontwikkeling, ver voordat de naamswijziging tot stand kwam.

Een concreet voorbeeld van wat een klant te wachten staat is als een organisatie een veilig, schaalbaar en betrouwbaar bedrijfsnetwerk vereist. Zo biedt SD-WAN veel security-voordelen en een relatief eenvoudige schaalbaarheid. “Maar SD-WAN heeft pas waarde voor de klant op het moment dat het een veilige en centraal te beheren omgeving wordt met genoeg flexibiliteit,” aldus Teekens. Die schakel naar een effectieve implementatie is wat Odido Business hoopt te zijn. Daarmee ontzorgt het de ondernemer, zodat die zich kan concentreren op de eigen bedrijfsvoering.

Niet in hokjes denken

Een logische vraag hierbij is: wat heeft Odido Business mijn specifieke organisatie te bieden? Normaliter valt er een pakket te bespreken dat uitgaat van verschillende bedrijfsformaten. Teekens herinnert ons eraan dat deze onderscheidingen (ZZP’er/kleinzakelijk, mkb’er, enterprise, etc.) niet erg behulpzaam zijn. Deze baseren zich enkel op FTE’s, een meting die veelal niet rechtdoet aan de aard van een organisatie.

Zo vraagt hij hoe je een bedrijf met 20 medewerkers zou classificeren dat in de haven van Rotterdam connectiviteit voor 10.000 containers hoopt te regelen. Is dat een mkb’er of een groot bedrijf? Voor veel telco’s is dat een moeilijke kwestie. Bij Odido zou een dergelijke casus geen probleem moeten zijn. Overigens zegt Teekens dat men intern al langere tijd dit hokjesdenken achterwege heeft gelaten. Nu de bedrijfstop ook anders gestructureerd is, is de samenstelling van Odido een stuk logischer ingericht voor de klant.

Wie trouwens niet al te complexe eisen heeft, zou relatief snel duidelijkheid moeten krijgen over het prijskaartje. Omdat er geen hard onderscheid meer is tussen particulier en zakelijk, kan een Unlimited-abonnement passen bij zowel een individu als een klein bedrijf. Dat classificeert Odido namelijk gezamenlijk als “Mass Market”, maar ook een groter bedrijf zou binnen een kwartiertje een offerte kunnen krijgen als de eisen vrij eenvoudig zijn. Natuurlijk haal je dan niet het onderste uit de kan wat Odido betreft. Niet voor niets organiseert daarvoor workshops, waar we zo op terugkomen.

Totaaloplossingen op maat

Vanaf een zeker formaat en bepaalde eisen wordt Odido Business ingeschakeld. Dan komt een klant bij het team van Teekens, dat op een uitgebreide manier uitzoekt hoe de roadmap er voor dat specifieke bedrijf uitziet.

Een kernbegrip bij deze zakelijke propositie is ‘Totaaloplossingen op maat’. Dat houdt in dat er voor elke klant gekeken wordt naar wat bij hen past. Cruciaal is dat er een goed beeld wordt gevormd van de ambitie van organisaties. De Innovatie Hub (voorheen Innovation Center) in het stadion van FC Utrecht is daar de uitgelezen locatie voor, waar workshops georganiseerd worden om dit met klanten uit te stippelen. Deze manier van werken hanteert het bedrijf inmiddels al anderhalf jaar en is tegenwoordig bekend als Odido Next. Dit blijkt in trek te zijn: er vinden 300 sessies per jaar plaats, waardoor er voortaan ook een Innovatie Hub in het Odido-hoofdkantoor in Den Haag staat. Daarnaast is de locatie in Utrecht heropend met een dubbele capaciteit. De ruimte is vijf dagen per week open met meerdere consultants die beschikbaar zijn.

Deze workshops draaien om het definiëren van een te bereiken eindpunt voor elke klant, waarbij men kan rekenen op de meest toereikende vorm van connectiviteit. Teekens haalt hierbij een citaat van Amerikaans onderwijzer Steven Covey aan: “Begin with the end in mind.” Hoe kunnen deze organisaties hun eigen klantenbestand uiteindelijk zo goed mogelijk bedienen? De digitale stappen om hiernaartoe te bewegen worden uitgestippeld met Odido Business als “trusted advisor”. Dat betekent niet dat het bedrijf naar een sjabloon grijpt, want soms blijkt er een oplossing nodig te zijn die niet binnen het bestaande partnernetwerk van Odido Business te vinden is. Ook dan zal het bedrijf een klant op weg helpen.

Wel geeft Teekens aan dat er nog altijd veel bedrijven zijn die zoveel mogelijk zelf willen doen. Dat is een wat verouderde denkwijze, constateert hij. Zo speelt Odido Business bijvoorbeeld in op de Nederlandse klant door slimme integraties met het Microsoft-portfolio, dat bijzonder veel wordt gebruikt binnen ons land. Daaruit blijkt het voordeel van de lokale aard van deze provider, omdat het een strategie kan kiezen die past bij Nederlandse bedrijven.

Eenmaal een klant

Wie eenmaal als klant binnen is, kan rekenen op een accountteam, een vast commercieel aanspreekpunt en een operationeel contact. Odido noemt dit een “Powerteam”, dat voor een klant als een stabiele factor geldt. Net als voorheen valt er wel zelf al veel te regelen via de selfservice-portalen van Mijn Odido Business.

Voor nieuwe klantvragen of uitdagingen kunnen klanten altijd aankloppen. Idealiter is er al veel duidelijk vanuit bijvoorbeeld een Odido Next-workshop, maar nieuwe innovaties zullen volgen. Zo wordt de 3,5GHz-frequentieband voor 5G-connectiviteit dit jaar geveild, iets waarbij Odido volgens Teekens een “heel duidelijke positionering” zal innemen. Het was er recent vanzelfsprekend als de kippen bij om zich in te schrijven voor de 5G-veilingregeling. “Maar tegelijkertijd is het niet zo belangrijk wat wij ervan vinden. Het is belangrijker om relevante toepassingen toe te voegen die de bedrijfsvoering van klanten aanvult.” Odido praat daar al over met klanten. Teekens haalt aan dat het met 5G op den duur mogelijk wordt om op grote schaal te innoveren. Denk hierbij aan het omzetten van een fabriekshal naar een volledig geautomatiseerd privé-netwerk. Met behulp van AI-applicaties kan dit leiden tot een aanzienlijke efficiëntiesprong.

Wie dus simpelweg op zoek is naar gestandaardiseerde proposities, kan ook met Odido Business aan de slag. Zo heeft het fixed-first en mobile-first pakketten die met maatwerk te bestellen zijn. Wie dus geen al te radicale eisen heeft, hoeft niet eens bij een accountmanager aan te kloppen. De reden dat dit nu mogelijk is, vloeit voort uit het feit dat zakelijke klanten dezelfde portalen bezoeken als particulieren. Kortom: Odido speelt op dit front in op het gedrag van de klant, in plaats van dat men zelf bepaalt hoe het eigen aanbod gepresenteerd moet worden.