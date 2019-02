LinkedIn helpt werkzoekenden salarissen vergelijken

De sociale netwerksite LinkedIn heeft zijn salaristool ‘LinkedIn Salary’ voorzien van een nieuwe functie. Die geeft een diepgaande salarisvergelijking tussen je huidige en eventuele toekomstige banen. Volgens eigen onderzoek wil 70 procent van de LinkedIn-professionals informatie over het salaris hebben, alvorens te reageren op een vacature.

Het in 2016 gelanceerde LinkedIn Salary is volgens het bedrijf inmiddels een key feature binnen het dienstenportfolio voor werkzoekenden. Bovendien levert het ook een bijdrage aan de realisatie van de Economic Graph van het sociale netwerk. LinkedIn heeft naar eigen zeggen altijd het doel gehad om deze salaristool uit te breiden, zodat het uiteindelijk precieze aanbevelingen kan bieden over waar te werken, wat te leren en hoe je het beste een carrière kunt evolueren.

Salaris stuurt keuze

“We hebben LinkedIn Salary geïntroduceerd om een betrouwbare bron van up-to-date informatie te bieden over de factoren die van invloed zijn op de manier waarop je wordt betaald, de transparantie te vergroten en te helpen meer geïnformeerde gesprekken te hebben”, aldus Erika Hairston, productmanager bij LinkedIn. Volgens haar is voor velen het salarispotentieel leidend in de keuze om al dan niet te reageren op een vacature. Onderzoek toont volgens Hairston aan, dat salaris de belangrijkste factor is die iemand in een carrière motiveert en een van de eerste dingen die iemand wil weten over de functie.

De uitgebreide salarisfunctie zou dan ook een meer uitgebreidere kijk moeten bieden op de vraag of een potentiële nieuwe functie de volgende én beste stap is in iemands carrière. Naast ook het al bestaande ‘Your Commute’ en ‘Premium Career Insights’.

Volgens ZDNet wil LinkedIn de salaristool positioneren als alternatief voor Glassdoor, dat informatie met betrekking tot bedrijfsreputatie en salarisbereiken aanbiedt. LinkedIn Salary is inmiddels beschikbaar in meer dan tien landen, waaronder Nederland. In België kunnen professionals op LinkedIn nog geen gebruik maken van deze salaristool.

Intelligent Hiring Experience

Ook aan de kant van de werkgevers en recruiters heeft LinkedIn niet stilgezeten. De afgelopen weken heeft het bedrijf het recruiterportfolio opgebouwd en zijn onder meer de rekruteringsproducten, inclusief Recruiter, Jobs en Pipeline Builder, verplaatst naar een enkel, gemeenschappelijk platform genaamd ‘Intelligent Hiring Experience’.

Het nieuwe platform wordt nog deze zomer gelanceerd en maakt naar eigen zeggen gebruik van de bestaande gegevens van LinkedIn met als doel bruikbare informatie over openstaande vacatures en werkzoekenden in te winnen. Dit moet recruiters helpen om meer gekwalificeerde kandidaten te vinden en hen tijd te besparen.

