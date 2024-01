Sinds Elon Musk aan het roer is bij X, lopen adverteerders weg bij het social media-platform. Ondertussen profiteren andere partijen daarvan, waaronder LinkedIn. Advertentieruimte op die website kost inmiddels tot 30 procent meer dan voorheen.

Tegenover The Financial Times stelt Leesha Anderson, VP of Digital Marketing & Social Media bij marketingbureau Outcast, dat het “LinkedIn-seizoen” is. “De meeste [klanten] zijn overgestapt naar LinkedIn in het afgelopen jaar. Een paar weken geleden waren de meeste klanten bij X weg. Nu zijn ze allemaal van X afgestapt.”

LinkedIn zag haar advertentie-inkomsten toenemen met 10,1 procent ten opzichte van vorig jaar, waardoor de omzet bijna 4 miljard dollar bedroeg. Ook voor de adverteerders zijn de resultaten imposant: reclame levert gemiddeld een rendement van 20 procent op.

Inmiddels zouden de kosten voor 1.000 impressies voor een advertentie voor sommige klanten 300 dollar kosten. Een vergelijkbaar pakket voor Instagram of Facebook zou tussen de 10 en 15 dollar kosten. De prijzen van LinkedIn-advertentieruimte worden op basis van een veiling bepaald, dus deze kunnen sterk fluctueren. Toch laat het voorbeeld een gigantische kloof zien tussen LinkedIn en de concurrentie. Het lijkt dus het meest te profiteren van de leegloop aan adverteerders die op X plaats heeft gevonden.

In waarde gedaald

Sinds Elon Musk Twitter in 2022 voor 44 miljard dollar kocht, zou het platform (inmiddels X) nog maar 29 procent daarvan waard zijn. Het wispelturige gedrag van Musk als eigenaar van X heeft adverteerders weggejaagd, zeker toen bleek dat reclame veelal naast haatdragende en aanstootgevende berichten kwamen te staan. Ook lijkt het platform inmiddels niet meer de verspreiding van desinformatie tegen te kunnen gaan, waardoor de Europese Commissie een onderzoek is gestart.

Tip: LinkedIn ziet af van migratie naar Azure, wil niet stoppen met eigen tools