VMware presteert beter dan verwacht en ziet jaaromzet met 14 procent groeien

VMware heeft zijn cijfers over het afgelopen jaar gepubliceerd. In het boekjaar 2019 boekte het bedrijf een omzet die 14 procent hoger lag dan die in 2018. Dat kwam bovenal door sterke prestaties van de producten van het bedrijf en hoge licentieinkomsten.

Afgelopen donderdag publiceerde (PDF) VMware de resultaten die het over het vierde kwartaal geboekt had. Ook maakte het bedrijf de jaaromzet bekend. Daaruit bleek wederom dat het flink wat inkomsten uit zijn productlicenties haalt, maar dat ook ander aanbod van VMware het ook goed blijft doen. Over de gehele linie gaat het goed met de Dell-dochter.

De cijfers

Allereerst de cijfers over het afgelopen kwartaal. Analisten verwachtten dat het bedrijf in het laatste kwartaal een omzet van 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro) zou boeken. Die viel uiteindelijk hoger dan verwacht uit: het bedrijf kwam uit op 2,56 miljard dollar (2,25 miljard euro). Netto bedroeg het resultaat in het vierde kwartaal 504 miljoen dollar (443,7 miljoen euro).

Over het volledige boekjaar 2019 bedroeg de omzet van VMware 8,97 miljard dollar (7,9 miljard euro). Dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van het boekjaar 2018 en daar zal het bedrijf tevreden mee zijn. Ook inkomsten uit licenties groeiden flink, met 18 procent naar 3,79 miljard dollar (3,34 miljard euro). Het nettoresultaat over het boekjaar 2019 bedroeg 2,42 miljard dollar (2,13 miljard euro).

Zeer tevreden

CEO Pat Gelsinger laat in een statement weten uitermate tevreden te zijn met de geboekte cijfers. “Het vierde kwartaal vormde een fantastisch einde voor een sterk boekjaar 2019, dat werd gedreven door ons diverse productportfolio in alle drie de regio’s”, aldus Gelsinger. Volgens hem biedt VMware technologie die cruciaal is voor de digitale transformatie van zijn klanten en werkt het “aan een positieve impact op mensen, producten en de planeet”.

Ook CFO Zane Rowe is erg tevreden met de geboekte resultaten. “De band met onze klanten en partners die op het VMware-aanbod steunen voor hun zakelijke initiatieven bleef erg goed”, concludeert Rowe.